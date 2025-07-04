Ουγγαρία: Η χαμηλή στάθμη των υδάτων του Δούναβη δημιουργεί προβλήματα στη ναυσιπλοΐα

Ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα υδάτων στον ποταμό Δούναβη στην Ουγγαρία επηρεάζουν τη ναυσιπλοΐα, τη γεωργία και τα τοπικά οικοσυστήματα κατά μήκος του δεύτερου μεγαλύτερου σε μήκος ποταμού στην Ευρώπη, ο οποίος λειτουργεί ως βασική υδάτινη οδός μεταφορών στην ήπειρο.

Αυτή την εβδομάδα οι θερμοκρασίες στη Βουδαπέστη έφθασαν τους 35 βαθμούς Κελσίου καθώς μεγάλο μέρος της Ευρώπης υπέφερε από ένα κύμα καύσωνα, το οποίο συνδέεται με τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων στην περιοχή.

Η στάθμη των υδάτων του Βιστούλα, του μεγαλύτερου σε μήκος ποταμού που εκβάλλει στη Βαλτική, ήταν επίσης σε χαμηλό επίπεδο ρεκόρ στη Βαρσοβία, ενώ ασυνήθιστα χαμηλή ήταν η στάθμη των υδάτων και του Ρήνου στη Γερμανία.

Ως αποτέλεσμα της χαμηλής στάθμης των υδάτων, τα φορτηγά πλοία θα πρέπει να αφήνουν πίσω πάνω από το μισό φορτίο τους και επιτρέπεται να λειτουργούν με το 30-40% της ικανότητάς τους, δήλωσε ο Ατίλα Μπεντσίκ, αντιπρόεδρος της Ουγγρικής Ναυτιλιακής Ένωσης.

Ο ίδιος επισήμανε ότι τα έξοδα αποστολής πιθανόν να αυξηθούν έως και 100% καθώς επιβάλλεται επιβάρυνση όταν ένα πλοίο δεν μπορεί να πλεύσει με το πλήρες φορτίο του.

Τόσο χαμηλά επίπεδα υδάτων στον Δούναβη δεν είναι πρωτάκουστα, αλλά συνήθως παρατηρούνται τον Αύγουστο, επισήμανε από την πλευρά του ο Ατίλα Στζέγκι, εκπρόσωπος του Ουγγρικού Γενικού Διευθυντηρίου Διαχείρισης Υδάτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται βροχόπτωση στη λεκάνη απορροής του Δούναβη, το οποίο θα πρέπει να οδηγήσει σε μια ελαφρά άνοδο της στάθμης του νερού και σε μια βελτίωση στην κατάσταση της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με την κρατική ουγγρική μετεωρολογική υπηρεσία HungaroMet, η βροχόπτωση τον Ιούνιο ήταν μόλις 17% του μέσου όρου για τον συγκεκριμένο μήνα καθιστώντας τον φετινό Ιούνιο τον πιο ξηρό από το 1901.

"Ο Ιούνιος είναι ένας από τους μήνες με τις περισσότερες βροχοπτώσεις με βάση το κλίμα της χώρας μας και τώρα έχουμε αυτό το χαμηλό επίπεδο υδάτων. Έχει την ομορφιά του επειδή είναι καθαρό το νερό και είναι εύκολο να κάνεις κουπί...αλλά είναι ανησυχητικό", λέει ο Γκιόργκι Ματαβόφσκι σταματώντας με το καγιάκ του στην αμμουδιά του Σομπ, μιας πόλης βορείως της Βουδαπέστης.

Πηγή: Reuters, Anadolu, ΑΠΕ-ΜΠΕ

