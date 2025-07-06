Ερυθρά Θάλασσα: Πλοίο δέχτηκε επίθεση με πυρά και ρουκέτες

Ο βρετανικός οργανισμός UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε την Κυριακή 6 Ιουλίου ότι πλοίο δέχθηκε επίθεση από μικρά σκάφη που το περικύκλωσαν και άνοιξαν πυρ με ελαφρά όπλα και εκτοξευόμενες βομβίδες, περίπου 95 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Χοντέιντα, στην Υεμένη.

Σύμφωνα με συμβουλευτική προειδοποίηση του UKMTO, ομάδα ένοπλης ασφάλειας του πλοίου ανταπέδωσε τα πυρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο είναι ελληνόκτητο και υπέστη σημαντικές ζημιές και «βάζει νερά». Σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, το πλήρωμα δέχθηκε εντολή να το εγκαταλείψει για λόγους ασφαλείας.

Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές, η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Το πρώτο με πυρά και ρουκέτες, η οποία και αντιμετωπίστηκε από την ομάδα ασφαλείας. Το δεύτερο κύμα περιελάμβανε επίθεση με τέσσερα drones, εκ των οποίων τα δύο καταρρίφθηκαν, ενώ τα άλλα δύο έπληξαν το πλοίο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Πηγές του Υπουργείου Ναυτιλίας ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι κανένας Έλληνας δεν βρίσκεται ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του πλοίου αλλά και στην ομάδα ασφαλείας. Σημειώνεται ότι το πλοίο δεν φέρει ελληνική σημαία.

Το χρονικό της επίθεσης

Στις 6 Ιουλίου και ώρα 15:30 τοπική Ελλάδας, το υπό Λιβεριανή σημαία MV MAGIC SEAS, ελληνικών συμφερόντων, ιδιοκτησίας της εταιρείας All Seas Marine, δέχθηκε επίθεση από τις δυνάμεις των Χούθι, 51 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού Al Hudaydah (Χοντέιντα) της Υεμένης.

Το εμπορικό πλοίο δέχτηκε επίθεση από οκτώ ταχύπλοα με ενόπλους, τα οποία εξαπέλυσαν τουλάχιστον είκοσι αντιαρματικές ρουκέτες τύπου RPG, καθώς και από τέσσερα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs). Η ομάδα ασφαλείας του πλοίου κατάφερε να αναχαιτίσει δύο από τα τέσσερα USVs, ενώ τα υπόλοιπα δύο προσέκρουσαν στο πλοίο.

Επίσης, το πλοίο δέχθηκε επίθεση και από τρεις αντιπλοϊκούς πυραύλους. Δύο εξ αυτών έπληξαν το πλοίο, ενώ ο τρίτος αστόχησε.

Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, το MV MAGIC SEAS βυθίζεται. Τα 22 μέλη του πληρώματος (17 υπήκοοι Φιλιππίνων, 1 υπήκοος Ρουμανίας, 1 υπήκοος Βιετνάμ και 3 υπήκοοι Σρι Λάνκα μέλη της ομάδας ασφαλείας) διασώστηκαν από τις δυνάμεις της Ακτοφυλακής της Υεμένης.

Ήταν η πρώτη επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα από τον Νοέμβριο του 2024 από τους Χούθι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.