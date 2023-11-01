Οι επενδύσεις στο λιμάνι Θεσσαλονίκης κλειδί για την ανάπτυξη της Ναυτιλίας και των Logistics στη Β. Ελλάδα

Η αναβάθμιση των υποδομών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτελούν το κλειδί για την ανάπτυξη της Ναυτιλίας και των Logistics στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό τόνισαν οι ομιλήτριες της ενότητας «Ο ρόλος της Ναυτιλίας και των Logistics στη Βόρεια Ελλάδα» του πρώτου διεθνούς συνεδρίου, Southeast Europe Connectivity Forum (SECF), το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα 1 Νοεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Ελληνικής Εταιρείας Logistics και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος.

Βάντα Κωστοπούλου, Αντιπρόεδρος, Arkas Logistics Greece and Serbia & Shareholder Αrkas Hellas Group

«Στην ΟΛΘ Α.Ε. όραμά μας είναι να είμαστε κάτι περισσότερο από ένα λιμάνι. Να είμαστε ο κύριος πάροχος δικτύου συνδυασμένων μεταφορών, πολλαπλών πυλών και λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας για τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Επιδιώκουμε να συμβάλλουμε ενεργά στην εξέλιξη της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας και τη δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία. Ο στρατηγικός σχεδιασμός μας εστιάζει στη διεύρυνση της συνδεσιμότητας και της ενδοχώρας του λιμένα, καθώς και στην αξιοποίηση λύσεων συνδυασμένων μεταφορών», ανέφερε η Ειρήνη Χάδιαρη, Μέλος του Δ.Σ. του ΟΛΘ Α.Ε.

Η κ. Χάδιαρη εστίασε στις επενδύσεις σε υποδομές που έχει δρομολογήσει η εταιρεία, δίνοντας έμφαση στην επέκταση του 6ου Προβλήτα, έργο προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, που θα αυξήσει τη χωρητικότητα και την εμπορική δραστηριότητα του ΟΛΘ, παρέχοντας τη δυνατότητα απευθείας εξυπηρέτησης πλοίων εμπορευματοκιβωτίων κύριων γραμμών (έως 24.000 TEU) και θα ενισχύσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Λιμένα Θεσσαλονίκης στην εξωστρέφεια της χώρας.

Ειρήνη Χάδιαρη, Μέλος του ΔΣ του ΟΛΘ

Τόνισε ότι κατά τη δεκαετή περίοδο λειτουργίας του ο Προβλήτας 6, αναμένεται να δημιουργήσει ετήσια έσοδα 272 εκατ. ευρώ στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας του λιμένα, να στηρίξει τα έσοδα του Δημοσίου με περισσότερα από 55 εκατ. ευρώ ετησίως, να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία που υπερβαίνει τα 177 εκατ. ευρώ ετησίως και να στηρίξει άμεσα ή έμμεσα τη δημιουργία περισσότερων των 4.000 θέσεων εργασίας.

Η κ. Χάδιαρη επισήμανε, επίσης, ότι στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της συνδεσιμότητας του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και η επέκταση του ΟΛΘ Α.Ε. στις συνδυασμένες μεταφορές, σημειώνοντας πως ήδη παρέχεται απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση του Λιμένα Θεσσαλονίκης με την Βουλγαρία (Σόφια), τη Σερβία (Νις) και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας (Σκόπια). Επίσης, η δημιουργία ενός δικτύου Dry Ports στις χώρες της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και ο μετασχηματισμός του λιμένα σε smart port με εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών λύσεων και τεχνολογιών.

Την ανάπτυξη των υποδομών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έθεσε ως προτεραιότητα και η Βάντα Κωστοπούλου, Αντιπρόεδρος της Arkas Logistics Greece and Serbia και μέτοχος στην Αrkas Hellas Group. «Η εταιρεία έχει επενδύσει πολύ σε μεγάλες αγορές, όπως είναι η Κίνα, η Αμερική και η Ινδία. Την ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης. Η Arkas Logistics Ελλάδας έχει αναπτύξει το δικό της οδικό δίκτυο από τη Θεσσαλονίκη προς τη Βουλγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Τσεχία και την Ουγγαρία με δικά της logistics. Βασική προϋπόθεση, όμως, είναι η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού και του θαλάσσιου άξονα προς τις χώρες αυτές. Για να μπορέσει να επιτευχθεί χρειάζεται να τελειώσουν όλες οι επενδύσεις όσον αφορά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα μπορέσουν να φιλοξενήσουν μεγάλα κοντέινερ, που θα μπορέσουν να έχουν δρομολόγια προς τις χώρες αυτές», τόνισε. Σημείωσε επιπλέον πως βασική προϋπόθεση είναι και η τεχνολογία, η οποία αναπτύσσει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, οδηγώντας ταυτόχρονα και σε ένα πιο φιλικό περιβάλλον.

Στην επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με τις υποδομές, αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρει το λιμάνι εστίασε η Ζωή Κολέτσα, Διευθύντρια του Γραφείου Θεσσαλονίκης της CMA CGM Greece. Χαρακτήρισε πολύ σημαντικές τις υποδομές του Λιμένος Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζοντας νούμερο ένα προτεραιότητα την επέκταση του 6ου Προβλήτα, καθώς θα φέρει μεγαλύτερα πλοία, που σημαίνει ότι θα αυξηθεί η παραγωγικότητα για το λιμάνι, αλλά και για τις ίδιες τις εταιρείες. Πολύ σημαντική για τις εταιρείες του κλάδου χαρακτήρισε και τη συνδυαστική μεταφορά, σημειώνοντας πως πρέπει να είναι εύκολη η μεταφορά των εμπορευμάτων από και προς το λιμάνι, κάτι που σημαίνει δρόμους και πύλες, ζητήματα που συνιστούν πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, αλλά και την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου και τη σύνδεσή του με Νις, Σόφια και Σκόπια. Η κ. Κολέτσα αναφέρθηκε και στις τελωνειακές διαδικασίες που πρέπει να απλοποιηθούν, γιατί δημιουργούν προβλήματα και υπογράμμισε πως η συνεργασία με γειτονικές χώρες είναι το καλύτερο δυνατό για την ανάπτυξη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Τον ιστορικό ρόλο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στη μεταφορά προϊόντων προς όλες τις πόλεις των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που έχει αναβαθμιστεί λόγω της αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, με τον πόλεμο Ουκρανία, την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, τόνισε η Κατερίνα Τσαπικίδου, Σύμβουλος Πρεσβείας και Διευθύντρια της υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη.

«Κάτω από αυτές τις συνθήκες η Ελλάδα γενικότερα, αλλά και η Θεσσαλονίκη ειδικότερα με το λιμάνι της αποτελούν πόλο σταθερότητας, με ασφάλεια μπορούν να τροφοδοτήσουν χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με ενέργεια και με προϊόντα. Υπό αυτήν την έννοια το λιμάνι αποτελεί όχι μόνο κόμβο σταθερότητας, αλλά και μια δυνατότητα να συνεισφέρει θετικά στα μεγάλα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή», είπε χαρακτηριστικά.

Η κ. Τσαπικίδου ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει δημιουργήσει πλέγματα συνεργασίας, τριμερή σχήματα, στρατιωτικές συμφωνίες και εμπορικές συμφωνίες με μία σειρά από κράτη, όπως το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, καθώς και πρόσφατα η Ινδία και πρόσθεσε πως για να μπορέσουν να υλοποιηθούν αυτά τα φιλόδοξα, αλλά ρεαλιστικά σχέδια και να συμβάλουν πραγματικά στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τρόπο ουσιαστικό.

Τον συντονισμό της ενότητας είχε η Δανάη Μπεζαντάκου, CEO της Navigator Shipping Consultants.

