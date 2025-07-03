Στην αγορά του υπό ελληνική σημαία νεότευκτου ρυμουλκού ΕΛΕΝΗ SVS II το οποίο κατάπλευσε προ ημερών στο λιμάνι του Πειραιά, προχώρησε η Ναυτική Εταιρεία SVS, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών & Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων.

Η κίνηση αυτή πράγματι συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των ρυμουλκήσεων στα ελληνικά λιμάνια. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, η πάγια θέση της Ένωσής, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του ελληνικού στόλου των ρυμουλκών προκειμένου, πέραν της ασφάλειας, να επιτευχθεί και η ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων ρυμουλκικών υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Παύλος Ξηραδάκης δήλωσε: «Το ΕΛΕΝΗ SVS II αποτελεί το 13ο σε σειρά νεότευκτο ρυμουλκό που υψώνει την ελληνική σημαία αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τα θετικά αποτελέσματα του νέου θεσμικού πλαισίου το οποίο αποτελεί θεμέλιο λίθο στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού στόλου των ρυμουλκών καθώς και στην ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή των διαρκών και δομικών εξελίξεων στις εθνικές και διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές».

Πηγή: skai.gr

