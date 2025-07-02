FT: Ανησυχία στον κλάδο της ναυτιλίας - 5 πλοία έχουν υποστεί εκρήξεις λίγο μετά την επίσκεψή τους σε ρωσικά λιμάνια

Μια σειρά από μυστηριώδεις επιθέσεις με νάρκες σε πετρελαιοφόρα έχει ταρακουνήσει τον κόσμο της ναυτιλίας, προκαλώντας εικασίες ότι πίσω από τις εκρήξεις αυτές υπάρχει μια υποστηριζόμενη από κάποιο κράτος εκστρατεία σαμποτάζ, αναφέρουν οι Financial Times σε ανάλυσή τους. Όπως σημειώνουν οι FT, πέντε πλοία έχουν υποστεί σκόπιμες εκρήξεις φέτος, με το τελευταίο περιστατικό να πλημμυρίζει το μηχανοστάσιο του ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιου Vilamoura την περασμένη εβδομάδα καθώς έπλεε ανοικτά των ακτών της Λιβύης.

Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ, όλα τα πλοία είχαν βρεθεί προσφάτως σε ρωσικά λιμάνια πριν δεχτούν επίθεση, γεγονός που κάνει ορισμένους ειδικούς σε θέματα ασφάλειας να υποθέσουν ότι η Ουκρανία έχει βάλει το χεράκι της στις εκρήξεις. Ενώ το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει τα περιστατικά, έχει ιστορικό μυστικών ενεργειών κατά ρωσικών συμφερόντων.

Εξάλλου, ένας σύμβουλος ασφαλείας δήλωσε ότι όλες οι ενδείξεις έδειχναν την Ουκρανία. Αλλά οι διαφορές στη φύση της επίθεσης στο Vilamoura - το οποίο χτυπήθηκε στο κύτος του και όχι στο πλάι του - έχουν δημιουργήσει και άλλες θεωρίες για τους πιθανούς σαμποτέρ, σημειώνουν οι FT. Τέσσερα από τα πλοία είχαν καταπλεύσει σε λιμάνια της Λιβύης, μιας χώρας διαιρεμένης μεταξύ αντίπαλων φατριών που βασίζονται στα έσοδα από τις μεταφορές πετρελαίου. Όλα τα δεξαμενόπλοια έχουν επίσης ιστορικό παρουσίας στα ανοικτά της Μάλτας. Η επίθεση στο Vilamoura την περασμένη εβδομάδα ήρθε έπειτα από ένα άλλο παρόμοιο περιστατικό τον Ιανουάριο και τρία άλλα συμβάντα τον Φεβρουάριο. Ενώ τα περισσότερα περιστατικά σημειώθηκαν στη Μεσόγειο, ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στη Βαλτική Θάλασσα προσθέτουν οι FT.

Ο Μάρτιν Κέλλυ, επικεφαλής του συμβουλευτικού τμήματος της EOS Risk Group και ειδικού σε θέματα ασφάλειας στη θάλασσα, δήλωσε ότι υπάρχουν μόνο «κάποιες» ομοιότητες μεταξύ του τελευταίου περιστατικού και των προηγούμενων. Ο Κέλλυ έκανε λόγο για μια σειρά εναλλακτικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων λιβυκών παραγόντων, που έχουν τη δυνατότητα και ενδεχομένως και κίνητρο, ώστε να έχουν πραγματοποιήσει αυτές τις επιθέσεις.

Εξάλλου, και πριν το τελευταίο περιστατικό, ο Αρσένιο Ντομίνγκεζ, γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, είχε εκφράσει τον προηγούμενο μήνα την ανησυχία του για την έξαρση των εκρήξεων στα πλοία. «Επιβεβαιώνω ότι θα παρακολουθούμε στενά αυτά τα περιστατικά και τις σχετικές έρευνες», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνουν οι FT, τέσσερα από τα πλοία ανήκαν σε γνωστούς Έλληνες και Κύπριους εφοπλιστές. Το Vilamoura, που χτυπήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ανήκει στον όμιλο Cardiff του Γιώργου Οικονόμου.

Το Seacharm, που χτυπήθηκε τον Ιανουάριο στα ανοικτά της Τουρκίας, και το Seajewel, που χτυπήθηκε τον Φεβρουάριο στην Ιταλία, ανήκουν αμφότερα στην Thenamaris, έναν μεγάλο ναυτιλιακό όμιλο που ελέγχεται από τον Νικόλα Μαρτίνο.

Το Grace Ferrum, που υπέστη ζημιές στα ανοικτά της Λιβύης τον Φεβρουάριο, ανήκει στην κυπριακή Cymare.

Το Koala υπέστη ζημιές από έκρηξη στο λιμάνι Ust-Luga της Ρωσίας τον Φεβρουάριο. Το πλοίο τέθηκε υπό κυρώσεις από την ΕΕ τον Μάιο για μεταφορά ρωσικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των FT, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τα άλλα πλοία παραβίασαν τους κανόνες της G7, με τη μεταφορά ρωσικού αργού που να αγοράστηκε πάνω από 60 δολάρια το βαρέλι. Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων υποδηλώνουν ότι τα πλοία που δέχθηκαν την επίθεση προσέγγισαν κυρίως ρωσικά λιμάνια που διαχειρίζονται πετρέλαιο που παράγεται στο Καζακστάν, το οποίο δεν υπόκειται σε κυρώσεις.

Η TMS Tankers επιβεβαίωσε ότι το πλοίο της υπέστη «έκρηξη στο μηχανοστάσιο», ενώ μετέφερε 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου που φόρτωσε στην Zuwetina της Λιβύης. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ρύπανση.

Η Thenamaris επιβεβαίωσε ότι τα πλοία της είχαν βρεθεί αντιμέτωπα νωρίτερα φέτος με «περιστατικά ασφαλείας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες στη Μεσόγειο Θάλασσα». «Η Thenamaris, σε συμμόρφωση πάντα με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς, συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για να υποστηρίξει τις έρευνές τους», ανέφερε η εταιρεία.

