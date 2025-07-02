Από 21 Ιουλίου ξεκινά η εφαρμογή του τέλους κρουαζιέρας - Σε ποιους επιβάλλεται και πόσο

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Στις 21 Ιουλίου ξεκινά τελικά η εφαρμογή του τέλους κρουαζιέρας σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπογράφτηκε στις 23 Ιουνίου και δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ.



Το τέλος επιβάλλεται ανά επιβάτη επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που αποβιβάζεται σε κάποιο από τα λιμάνια της χώρας ως εξής:



Από 1η Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου

20€ για τα λιμάνια Μυκόνου και Σαντορίνης

5€ για όλα τα άλλα λιμάνια

Για τον Οκτώβριο και την περίοδο από 1η Απριλίου έως και 31 Μαΐου

12€ για τα λιμάνια Μυκόνου και Σαντορίνης

3€ για τα υπόλοιπα λιμάνια

Από 1η Νοεμβρίου έως και την 31η Μαρτίου\

4€ για τα λιμάνια Μυκόνου και Σαντορίνης

1€ για τα υπόλοιπα λιμάνια

Είσπραξη τέλους

Υπόχρεοι για την καταβολή του τέλους είναι η εταιρεία κρουαζιέρας και ο ναυτικός πράκτορας ή η ελληνική διαχειρίστρια εταιρεία με την έκδοση του ηλεκτρονικού παράβολου.

Κατά την ημέρα απόπλου του κρουαζιερόπλοιου από κάποιο λιμάνι της χώρας οι ναυτικοί πράκτορες δηλώνουν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μεταξύ άλλων:

Τα στοιχεία του κρουαζιερόπλοιου (όνομα, διεθνές διακριτικό σήμα κτλ.)

Τα στοιχεία του δηλούντος προσώπου ή της δηλούσης εταιρείας

Το λιμάνι αποβίβασης και την ημερομηνία απόπλου

Τον αριθμό των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου

Τον αριθμό όσων αποβιβάστηκαν

* Κατά περίπτωση τη δήλωση μπορούν να κάνει η εταιρεία κρουαζιέρας εφόσον έχει ελληνικό ΑΦΜ ή έχει αναθέσει τη διαχείριση του πλοίου σε ελληνική εταιρεία διαχείρισης.



Η απόδοση του τέλους γίνεται ανά 3 ημερολογιακούς μήνες και συγκεκριμένα έως την τελευταία εργάσιμη των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου.

* Κατ’ εξαίρεση για φέτος και για τις αποβιβάσεις από 21 Ιουλίου έως τις 30 Οκτωβρίου, το τέλος θα αποδοθεί έως και τις 31 Οκτωβρίου. Και έως 31 Ιανουαρίου για τις αποβιβάσεις Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.



Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τους ελέγχους μη καταβολή ή ανακριβής καταβολή του τέλους δίνεται περιθώριο συμμόρφωσης 30 ημερών. Μετά την παρέλευση τους βεβαιώνεται το οφειλόμενο ποσό από τις λιμενικές αρχές στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες.

Μάλιστα κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας λιμενικής αρχής δύναται να απαγορευθεί η αποβίβαση επιβατών σε επόμενες προσεγγίσεις του εν λόγω κρουαζιερόπλοιου σε λιμένα για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

Από τις εισπράξεις του τέλους κρουαζιέρας:

Το 1/3 πηγαίνει για την επιχορήγηση των δήμων εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκονται τα λιμάνια ώστε να προχωρήσουν σε έργα βελτίωσης των υποδομών και του τουριστικού προϊόντος

Το 1/3 κατευθύνεται για έργα του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας

Κι 1/3 εγγράφεται ως έσοδο στον προϋπολογισμό του υπουργείου τουρισμού

Πηγή: skai.gr

