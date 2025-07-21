Ενεργοποιείται από σήμερα Δευτέρα το τέλος κρουαζιέρας. Ο κάθε επιβάτης που θα αποβιβάζεται από ένα κρουαζιερόπλοιο σε κάποιο λιμένα της χώρας μας θα επιβαρύνεται με ειδικό τέλος, το οποίο θα ανέρχεται στα 20 ευρώ το άτομο για τα λιμάνια της Μυκόνου και της Σαντορίνης και στα 5 ευρώ για τα υπόλοιπα.

Τα ετήσια έσοδα για το κράτος αναμένεται να ξεπεράσουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αν σκεφτεί κανείς ότι πέρσι στα κρουαζιερόπλοια που έδεσαν στα ελληνικά λιμάνια αποβιβάστηκαν γύρω στους οκτώ εκατομμύρια επισκέπτες.

Περισσότερους από 1.700.000 επισκέπτες υποδέχτηκε το 2024 μόνο το λιμάνι του Πειραιά, με τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, την Κέρκυρα και το Ηράκλειο να ακολουθούν.

Σημειώνεται ότι οι πόροι που θα συγκεντρωθούν θα χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες των δήμων στους οποίους βρίσκονται τα λιμάνια αποβίβασης και θα ενισχύσουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.