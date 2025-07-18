Reuters: Τα ελληνικά δεξαμενόπλοια θα συνεχίσουν να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο παρά τις νέες κυρώσεις της ΕΕ

Οι Έλληνες διαχειριστές δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις της ΕΕ αναμένεται να συνεχίσουν να το κάνουν παρά το νέο κύμα αυστηρότερων κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσαν σήμερα στο πρακτορείο Reuters ναυτιλιακές πηγές. Όπως σημειώνει το πρακτορείο, μεγάλο μέρος του ρωσικού πετρελαίου εξάγεται τώρα από τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» από μη ρυθμιζόμενα δεξαμενόπλοια, αλλά τα ναυτιλιακά στοιχεία δείχνουν ότι τα πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας, μέρος του μεγαλύτερου στόλου δεξαμενόπλοιων στον κόσμο, έχουν επίσης μεταφέρει μέρος του ρωσικού αργού που δεν υπόκειται σε κυρώσεις ή δεν υπερβαίνει το πλαφόν.

Το Reuters υπενθυμίζει ότι η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία την Παρασκευή για το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αποσκοπούν στο να επιφέρουν περαιτέρω πλήγματα στη ζωτικής σημασίας ενεργειακή βιομηχανία της χώρας.

Όπως τονίζεται, στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκεται το ανώτατο όριο τιμών, βάσει του οποίου η ΕΕ θα επιδιώξει να αποτρέψει τις αγορές ρωσικού αργού σε τιμές χαμηλότερες από το 85% της μέσης τιμής της αγοράς. Αυτό τοποθετεί επί του παρόντος το ανώτατο όριο γύρω στα 47,60 δολάρια το βαρέλι, πολύ κάτω από το σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικό ανώτατο όριο των 60 δολαρίων που είχε επιδιώξει να επιβάλει η G7.

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν δεκάδες αποστολές πετρελαίου από τη Ρωσία κάθε μήνα και εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν το 20% του συνολικού εμπορίου, θα συνεχίσουν να μεταφέρουν όσο περισσότερο μπορούν, δήλωσαν Reuters οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αν και θα είναι πιο δύσκολο, τέτοιες συναλλαγές παραμένουν «εφικτές», δήλωσε πηγή σε ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία που εμπλέκεται στο εμπόριο. «Όσο οι traders συνεχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο σε αυτή την τιμή, τα πράγματα δεν θα αλλάξουν πολύ, θα σεβαστούμε το νέο ανώτατο όριο».

Οι αξιωματούχοι του ελληνικού υπουργείου Ναυτιλίας δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αίτημα σχολιασμού, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Οι ΗΠΑ από τη μεριά τους δεν έχουν δείξει μέχρι στιγμής καμία επιθυμία να ευθυγραμμιστούν με το ανώτατο όριο τιμών της ΕΕ. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου πωλείται σε δολάρια και μόνο οι αμερικανικές τράπεζες μπορούν να ελέγχουν τις πληρωμές, είναι πιθανό να περιοριστεί η αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού μέτρου. Ωστόσο - προσθέτει το Reuters - η συμμόρφωση με τις κυρώσεις δημιουργεί επιπλέον προκλήσεις στις ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο του ρωσικού αργού. «Όπως και στις προηγούμενες απαιτήσεις, θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι συμμορφώνονται με το νέο πλαφόν της ΕΕ», δήλωσε η Leigh Hansson, ειδικά σε ζητήματα κυρώσεων στη δικηγορική εταιρεία Reed Smith. «Αναμένουμε ότι θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος 90 ημερών για τη μεταφορά, και τις συναφείς υπηρεσίες, σχετικά με το ρωσικό αργό για συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως τις 18 Ιουλίου», πρόσθεσε η ίδια.

