ΗΠΑ: Επεκτείνουν τις κυρώσεις κατά του "στόλου φάντασμα" του ιρανικού πετρελαίου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν σήμερα οικονομικές κυρώσεις κατά 35 πλοίων του "στόλου-φάντασμα" που επιτρέπει στο Ιράν να εξάγει το πετρέλαιό του στις ξένες αγορές παρακάμπτοντας τους δυτικούς περιορισμούς, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

«Τα έσοδα από το πετρέλαιο παρέχουν στο ιρανικό καθεστώς τους απαραίτητους πόρους για να χρηματοδοτεί το πυρηνικό του πρόγραμμα, να αναπτύσσει προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους και να προσφέρει συνεχή οικονομική και υλική υποστήριξη στις τρομοκρατικές δραστηριότητες των περιφερειακών πληρεξουσίων του», δήλωσε το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωση.

Η Ουάσινγκτον επέβαλε στις 11 Οκτωβρίου σειρά κυρώσεων κατά της ιρανικής πετροχημικής βιομηχανίας ως «απάντηση στην επίθεση της 1ης Οκτωβρίου κατά του Ισραήλ, τη δεύτερη απευθείας επίθεση φέτος». Οι κυρώσεις αυτές στόχευαν το σύνολο του κλάδου, αλλά και σχεδόν είκοσι πλοία καθώς και εταιρίες εγκατεστημένες στο εξωτερικό.

«Το Ιράν συνεχίζει να διοχετεύει τα έσοδα από το εμπόριο του πετρελαίου του στην ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος, στη διάδοση της τεχνολογίας του στους βαλλιστικούς πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως και στη χορηγία των περιφερειακών τρομοκρατών πληρεξουσίων του, κινδυνεύοντας έτσι να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή», δήλωσε ο Μπράντλεϊ Σμιθ, υπηρεσιακός υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για θέματα τρομοκρατίας και οικονομικών πληροφοριών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αποφασισμένες να διαταράξουν τον λαθραίο στόλο πλοίων και χειριστών που διευκολύνουν αυτές τις παράνομες δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας όλο το φάσμα των εργαλείων μας και των ικανοτήτων μας», δήλωσε.

Οι κυρώσεις οδηγούν στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται άμεσα ή έμμεσα από τις στοχευμένες εταιρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στην απαγόρευση για εταιρίες που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή Αμερικανούς πολίτες, να συναλλάσσονται με αυτούς τους στόχους των κυρώσεων, με κίνδυνο να τιμωρηθούν με κυρώσεις με τη σειρά τους.

Οι κυρώσεις επίσης, πράγματι, περιπλέκουν τις εμπορικές συναλλαγές των εταιριών που υπόκεινται σε αυτές, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν το δολάριο στις συναλλαγές τους, με κίνδυνο να υπαχθούν στην αμερικανική δικαιοδοσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

