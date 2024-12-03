Ελλάδα και Κίνα αποτελούν μεγάλες δυνάμεις της παγκόσμιας ναυτιλίας και θα πρέπει να συνεργαστούν σε όλους τους τομείς για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις, τόνισε ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας από τη Σαγκάη όπου συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στην τελετή έναρξης της "Ναυτιλιακής Εβδομάδας".

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας συμμετείχε και σε ειδική εκδήλωση για την ημέρα ναυτιλίας, με συνδιοργανωτή την Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας.

Ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε στις προκλήσεις της ελληνικής ναυτιλίας που αφορούν τους νέους περιβαλλοντικούς στόχους και στην απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού τομέα στο πλαίσιο των κανόνων του ΙΜΟ, στην έλλειψη καταρτισμένων ναυτικών και στην ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση των πληρωμάτων σε σχέση με την τεχνολογική εξέλιξη των πλοίων.

Επίσης, έγινε αναφορά και στο ζήτημα των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλία στην περιοχή του κόλπου του Άντεν και στην Ερυθρά θάλασσα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχε σειρά συναντήσεων με την Ένωση Κινέζων Εφοπλιστών "China Shipowners Association" αλλά και τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της COSCO Shipping Group Yangfan Chen.

Παράλληλα είχε συνομιλίες με στελέχη της Shanghai Shipping Exchange, της "Shanghai, Merchant Ship Design and Research Institute" (SDARI) και της "China Classification Society", όπου ανέπτυξε τις πάγιες ελληνικές θέσεις, μεταξύ των οποίων, τη δυνατότητα περαιτέρω συνεργασιών και επενδύσεων, για παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας και την ανάγκη συνεργασίας των δύο χωρών στο πλαίσιο του ΙΜΟ για την από - ανθρακοποίηση της ναυτιλίας, ενώ έθεσε και το πάγιο αίτημα της Ένωσης Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού να μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους στην Κίνα και να αναπτύσσουν συνεργασίες με τα κινεζικά ναυπηγεία που κατασκευάζουν μαζικά πλοία Ελλήνων εφοπλιστών (345 πλοία μόνον το τελευταίο διάστημα).

Επιπρόσθετα, ο υφυπουργός επισκέφθηκε δύο Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Αρχικά το Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης (Shanghai International Studies University), όπου είχε συνάντηση με τον Πρύτανη και στη συνέχεια συναντήθηκε με Κινέζους φοιτητές που διδάσκονται την ελληνική γλώσσα και τους καθηγητές τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

