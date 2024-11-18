Τις κυρώσεις κατά του Ιράν διευρύνει η ΕΕ, προσθέτοντας μεταξύ άλλων τις Ναυτιλιακές Γραμμές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRISL) στη λίστα κυρώσεων.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου της ΕΕ για περιοριστικά μέτρα ενόψει της στρατιωτικής υποστήριξης του Ιράν στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και σε ένοπλες ομάδες και οντότητες στη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτό το πρόσθετο μέτρο στοχεύει στη χρήση πλοίων και λιμανιών για τη μεταφορά μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV), ιρανικής κατασκευής, πυραύλων και συναφών τεχνολογιών και εξαρτημάτων.

Η σημερινή απόφαση εισάγει μια απαγόρευση εξαγωγής, μεταφοράς, προμήθειας ή πώλησης από την ΕΕ στο Ιράν εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και την παραγωγή πυραύλων και UAV.

Η ΕΕ εισάγει, επίσης, απαγόρευση συναλλαγών που απαγορεύει οποιαδήποτε συναλλαγή με λιμάνια και κλειδαριές που ανήκουν, λειτουργούν ή ελέγχονται από εισηγμένα άτομα και οντότητες ή χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ιρανικών UAV ή πυραύλων ή σχετικής τεχνολογίας και εξαρτημάτων στη Ρωσία. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των λιμανιών και των κλειδαριών, όπως το Amirabad και το Anzali, και την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών σε πλοία. Το τελευταίο θα πρέπει να γίνεται κατανοητό με εξαίρεση τα σκάφη που χρειάζονται βοήθεια για λόγους ασφάλειας στη θάλασσα, για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή σε σχέση με γεγονότα που ενδέχεται να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον.

Επιπλέον, το Συμβούλιο ενέκρινε περιοριστικά μέτρα κατά ενός ατόμου και τεσσάρων οντοτήτων μετά τις μεταφορές πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν στη Ρωσία για να υποστηρίξει τον επιθετικό του πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Αυτές οι ονομασίες περιλαμβάνουν τις Ναυτιλιακές Γραμμές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRISL) και τον διευθυντή του Mohammad Reza Khiabani. Το IRISL είναι ο εθνικός ναυτιλιακός αερομεταφορέας του Ιράν και εδώ και χρόνια τα πλοία του εμπλέκονται στη ναυτιλία drones για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της ΕΕ.

Το Συμβούλιο απαριθμεί επίσης τρεις ρωσικές ναυτιλιακές εταιρείες - MG Flot, VTS Broker και Arapax - τα σκάφη των οποίων εμπλέκονται στη μεταφορά ιρανικών όπλων και πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων UAV, μέσω της Κασπίας Θάλασσας για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών στρατευμάτων που πολεμούν στην Ουκρανία.

