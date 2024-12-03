Σημαντική δράση προκειμένου η πρόσβαση στην ακτοπλοΐα και στους λιμένες να είναι εύκολη και δίκαιη για όλους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, ανέλαβε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για τη διευκόλυνση των επιβατών με αναπηρία στα πλοία της ακτοπλοΐας έχουν αναληφθεί ήδη 12+1 δράσεις.

Αυτές κινούνται σε τέσσερις άξονες, που είναι η εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα πλοία και τους λιμένες, η αναθεώρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, τα χρηματοδοτικά κίνητρα και εργαλεία αλλά και οι επιμορφώσεις των ναυτικών και στελεχών του Λιμενικού Σώματος για τα θέματα της προσβασιμότητας των ΑμεΑ.

Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων προχώρησε ήδη στην ενεργοποίηση και ανασυγκρότηση του συμβουλευτικού οργάνου για τα θέματα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στα πλοία της ακτοπλοΐας, στην οποία συμμετέχουν φορείς των ΑμεΑ και εκπρόσωποι του κλάδου της ακτοπλοΐας, ενώ έχει συνταχθεί και νέο εθνικό σχέδιο δράσης, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές.

Ήδη έχει πραγματοποιηθεί καταγραφή σε 107 πλοία, προκειμένου να υπάρξει αξιολόγηση της καταλληλότητας ή μη των διατιθέμενων μέσων πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία.

Στόχος είναι να αποτιμηθεί επίσης η δυνατότητα της μετασκευής των πλοίων για όσα δεν διαθέτουν υποδομές πρόσβασης, αλλά και να ταξινομηθεί που δύναται ή μη να μετασκευαστούν.

Σημειώνεται ότι πολλά πλοία της ακτοπλοΐας διαθέτουν ήδη μηχανισμούς πρόσβασης και χώρους συγκεκριμένων προδιαγραφών και είναι συμμορφούμενα σε μεγάλο ποσοστό, ωστόσο δεν υπήρχε κάποιο σχετικό νομοθέτημα που να προβλέπει συγκεκριμένες προδιαγραφές, καθώς έως σήμερα κάτι τέτοιο δεν ήταν υποχρεωτικό.

Γι΄ αυτόν τον λόγο το υπουργείο Ναυτιλίας ολοκλήρωσε τη σύνταξη Προεδρικού Διατάγματος, μετά από διαβούλευση, με το οποίο θα υποχρεώνονται όλες ανεξαρτήτως οι ακτοπλοϊκές εταιρείες να δημιουργήσουν στα πλοία τους κατάλληλους μηχανισμούς για την εύκολη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.

Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, που θα εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, προβλέπει ειδικούς χώρους υγιεινής, ασανσέρ πρόσβασης στα καταστρώματα και ειδικές ράμπες. Καταβάλλεται επίσης προσπάθεια, για τις υποδομές αυτές που αφορούν την προσβασιμότητα στα πλοία της ακτοπλοΐας αλλά και στους λιμένες να εξασφαλιστούν χρήματα από ενωσιακούς και εθνικούς πόρους.

Στόχος του υπουργείου Ναυτιλίας είναι οι επιβάτες με αναπηρία να μπορούν να είναι αυτόνομοι, όταν βρίσκονται σε ένα πλοίο της ακτοπλοΐας ή σε ένα λιμάνι και να νιώθουν ασφάλεια.

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ναυτιλίας για τα δικαιώματα των επιβατών και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://passengersynanp.yna.gov.gr/ships-accessibility/ υπάρχει ήδη ο κατάλογος των πλοίων και των τεχνικών χαρακτηριστικών που διαθέτουν για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, αλλά και η δημοσίευση των υποδομών και υπηρεσιών εξυπηρέτησης των ΑμεΑ σε κάθε λιμένα.

Σημειώνεται επίσης ότι στο σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος που αφορά το ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων, τα ΑμεΑ, οι συνοδοί τους και τα ΙΧ θα δικαιούνται άμεση προτεραιότητα.

Στις κατηγορίες θέσεων που δεσμεύονται για συγκεκριμένο χρόνο προστίθεται ειδική κατηγορία για επιβάτες ΑμεΑ, συνοδούς και ΙΧ αυτών.

Για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία το υπουργείο Ναυτιλίας έχει προχωρήσει στην εκπαίδευση των πληρωμάτων και ήδη στο ΚΕΣΕΝ λειτουργεί πλέον ειδικό τμήμα διάρκειας 5 ημερών που παρακολουθούν υποχρεωτικά όλοι οι ναυτικοί.

Μαθήματα αναφορικά με τις διαδικασίες για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών με κινητικές δυσκολίες, καθώς και στη διαχείριση κρίσεων σε περιπτώσεις πρόκλησης ναυτικών ατυχημάτων παραδίδονται και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Εξάλλου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης θα επιμορφωθούν όλα τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίζονται σύννομα και με επάρκεια τυχόν προβλήματα που προκύπτουν με επιβάτες ΑμεΑ είτε σε πλοία είτε σε λιμένες.

Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Λιμένων στο πλαίσιο της κοινωνικής συνεισφοράς και συνεργασίας με το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος συμμετέχει σε πλήθος δράσεων (πχ. αθλητικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών) σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να υποστηρίξει τα παιδιά με αναπηρίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

