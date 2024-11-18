Τα περίφημα βραβεία "Design & Leadership ISS 2024" για τα καλύτερα γιοτ της χρόνιας απονεμήθηκαν πριν από λίγες ημέρες στο ετήσιο "Design Leadership Gala 2024", παρουσία όλης της παγκόσμιας αφρόκρεμας του yachting, στο Φορτ Λοντερντέιλ της Φλόριντα των ΗΠΑ.

Οι πιο σημαντικοί επαγγελματίες του κλάδου του σχεδιασμού και της αεροναυπηγικής ανέδειξαν τους νικητές σε διάφορες κατηγορίες με κορυφαίο γιοτ για το 2024 την πολυβραβευμένη θαλαμηγός Sarissa μήκους 59,7 μέτρων, με κινητήρα/ιστιοφόρο.

Το γιοτ παραδόθηκε στους ιδιοκτήτες του το 2023 από το ολλανδικό ναυπηγείο Royal Huisman. Μπορεί να φιλοξενήσει έως και 12 άτομα σε 6 σουίτες. Είναι επίσης σε θέση να μεταφέρει έως και 10 μέλη πληρώματος ενώ διαθέτει και... Beach Club, για χαλάρωση κοντά στο νερό.

Ανάμεσα στα βραβευμένα γιοτ για το 2024 (δείτε αναλυτικά εδώ) είναι και η ελληνικού σχεδιασμού θαλαμηγός «Malia», που βραβεύτηκε για τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό της και την τέλεια ισορροπία μεταξύ αισθητικής και ζωής στο σκάφος.

Το «Malia» σχεδιάστηκε από το «Studio Vafiadis», του Έλληνα σχεδιαστή στον κόσμο των πολυτελών yachts Γιώργου Βαφειάδη και κατασκευάστηκε από την «Golden yachts». Παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη της το 2023.

Εχει 4 καταστρώματα και μπορεί να φιλοξενήσει έως 12 καλεσμένους σε 8 σουίτες. Ενδεικτικό της πολυτέλειας: Δύο πισίνες με γυάλινο πυθμένα, ένα γυμναστήριο στον χώρο ηλιοθεραπείας και ένα σπα.

Το beach club στο επίπεδο της θάλασσας είναι εξοπλισμένο με φινλανδική σάουνα, τούρκικο χαμάμ και ειδική αίθουσα ομορφιάς και μασάζ. Κάτι άλλο;

Πηγή: skai.gr

