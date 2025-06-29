Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου σε Αττική: Τροποποιήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων λόγω ισχυρών ανέμων

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου για αρκετά δρομολόγια πλοίων που αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπους τα 7 έως 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά καταγράφονται μετατοπίσεις αναχωρήσεων σε συγκεκριμένα δρομολόγια.

Ειδικότερα, το Blue Star Patmos, που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 15:00 για Δωδεκάνησα, θα αποπλεύσει τελικά στις 23:59.

Το Blue Star 1, με προορισμό τις Κυκλάδες, αντί για τις 17:30 θα αναχωρήσει στις 22:00.

Το Αριάνδη, με δρομολόγιο για Χίο και Μυτιλήνη, μεταθέτει την αναχώρησή του από τις 20:00 στις 23:59.

Όσον αφορά τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, αλλά μόνο με έγκριση των πλοιάρχων, ενώ ορισμένες εταιρίες έχουν προχωρήσει σε ακυρώσεις δρομολογίων.

Από το λιμάνι της Ραφήνας, εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι και Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα. Δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο προς τις Κυκλάδες για σήμερα.

Παράλληλα, σε πλήρη ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για την έγκαιρη ενημέρωσή τους σχετικά με τροποποιήσεις ή ακυρώσεις στα δρομολόγια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.