Νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» την Πέμπτη, με στόχο την επιβάρυνση της οικονομίας της χώρας.

Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις σε επιπλέον 41 πλοία, τα οποία αποτελούν μέρος του «σκιώδους στόλου» των πετρελαιοφόρων τάνκερ της Ρωσίας, καθώς συνεισφέρουν αποφασιστικά στα έσοδα της Μόσχας από την ενέργεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε την Πέμπτη κυρώσεις σε 41 ακόμη πλοία του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, ανεβάζοντας το σύνολο των ορισθέντων πλοίων σε σχεδόν 600.

Στα πλοία απαγορεύεται πλέον η είσοδος σε λιμάνια της ΕΕ και δεν μπορούν πλέον να λαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές, δήλωσε το Συμβούλιο της ΕΕ.

Η ΕΕ έχει επιβάλει μέχρι στιγμής 19 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά η Μόσχα έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στα περισσότερα μέτρα και εξακολουθεί να πουλάει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ινδία και την Κίνα, αν και με εκπτώσεις στις παγκόσμιες τιμές.

Μεγάλο μέρος αυτού μεταφέρεται χρησιμοποιώντας έναν λεγόμενο «σκιώδη στόλο» πλοίων που λειτουργούν εκτός της δυτικής ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Όπως τονίζει το Reuters, η ΕΕ υιοθέτησε ήδη τη Δευτέρα κυρώσεις που στοχεύουν τους Ρώσους εμπόρους πετρελαίου Μουρτάζα Λακάνι (Jetοil) και Ετιμπάρ Εγιούμπ επειδή επέτρεψαν στη Μόσχα να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις στις εξαγωγές αργού πετρελαίου που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

