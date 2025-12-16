Ως μέρος μιας σταθερής και επαναλαμβανόμενης ροής κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την ευρωπαϊκή αγορά περιγράφουν την πρόσφατη υπόθεση με τη σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ» διεθνή μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα στοιχεία ευρωπαϊκών και διεθνών διωκτικών αρχών.

Δημοσιεύματα των El País και Le Monde, καθώς και ρεπορτάζ του Reuters, βασισμένα σε δεδομένα της Europol, της DEA και του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), σκιαγραφούν ένα επιχειρησιακό μοντέλο που απέχει πλέον από την εικόνα των παραδοσιακών, ιεραρχικών καρτέλ.

Κοινός παρονομαστής των αναφορών είναι ο αυστηρός καταμερισμός ρόλων και η περιορισμένη γνώση κάθε εμπλεκόμενου για το σύνολο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την El País, οι αρχές δεν αντιμετωπίζουν τον συλληφθέντα ως ηγετική φυσιογνωμία καρτέλ, αλλά ως στέλεχος επιχειρησιακού επιπέδου, με αρμοδιότητα σε ένα συγκεκριμένο στάδιο της μεταφοράς. Η εκτίμηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη ανάγνωση των σύγχρονων κυκλωμάτων, τα οποία αποφεύγουν πλέον τις συγκεντρωτικές δομές.

Αντίστοιχα, η Le Monde επισημαίνει ότι τα σημερινά δίκτυα διακίνησης βασίζονται σε εναλλάξιμους κρίκους, ώστε να περιορίζεται ο επιχειρησιακός κίνδυνος σε περίπτωση σύλληψης. Οι ρόλοι είναι σαφώς διακριτοί και αφορούν επιμέρους λειτουργίες –προμήθεια, μεταφορά, χρηματοδότηση και τελική διανομή– χωρίς να υπάρχει πλήρης εικόνα της αλυσίδας από κανένα μεμονωμένο πρόσωπο.

Αναλύσεις που επικαλούνται ευρωπαϊκές αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα πρόσωπα που εμπλέκονται γνωρίζουν αποκλειστικά το άμεσο αντικείμενό τους, ενώ οι επαφές μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της επιχείρησης είναι περιορισμένες ή πραγματοποιούνται μέσω τρίτων.

Το Reuters σημειώνει ότι οι επικοινωνίες διεξάγονται κυρίως μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών, με χρήση κωδικοποιημένων εκφράσεων και προκαθορισμένων χρονικών παραθύρων, γεγονός που δυσχεραίνει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δομή των συνεργασιών, οι οποίες είναι συνήθως προσωρινές και περιορίζονται σε μία μόνο αποστολή. Αυτή η πρακτική, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη συνολική χαρτογράφηση των δικτύων από τις διωκτικές αρχές, ακόμη και μετά από επιτυχημένες συλλήψεις.

Το Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) αναφέρεται εκτενώς στη χρήση ενδιάμεσων προσώπων, τα οποία λειτουργούν ως μεσάζοντες χωρίς άμεση επαφή μεταξύ τους. Το μοντέλο αυτό περιορίζει την έκθεση των εμπλεκομένων και μειώνει την πιθανότητα αποκάλυψης του πλήρους εύρους του δικτύου στο πλαίσιο μίας μόνο δικογραφίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, σύμφωνα με τη Europol, στον τρόπο διακίνησης των χρημάτων. Οι οικονομικές ροές εμφανίζονται κατακερματισμένες και πραγματοποιούνται μέσω τρίτων προσώπων, μικρών και επαναλαμβανόμενων συναλλαγών ή συμψηφισμών, με στόχο την αποφυγή των συστημάτων ελέγχου. Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, τα κυκλώματα επενδύουν ολοένα και περισσότερο στη συγκάλυψη των οικονομικών διαδρομών, καθώς ακριβώς εκεί εντοπίζεται πλέον σημαντικό μέρος των ποινικών διώξεων.

Η εικόνα που προκύπτει από τις διεθνείς αναλύσεις είναι εκείνη ενός ευέλικτου, πολυεπίπεδου και δύσκολα ανιχνεύσιμου συστήματος, στο οποίο η εξάλειψη ενός κρίκου δεν συνεπάγεται απαραίτητα την κατάρρευση ολόκληρου του δικτύου. Ένα μοντέλο που, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, απαιτεί αντίστοιχα σύνθετες και διακρατικές απαντήσεις από τις αρχές.



Πηγή: skai.gr

