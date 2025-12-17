Σε περίπου 130 υπολογίζονται τα πρατήρια καυσίμων, που επηρεάζονται πανελλαδικά από την - προσωρινή, σύμφωνα με την εταιρεία - αναστολή λειτουργίας της "Jetoil", εκ των οποίων τα περισσότερα (γύρω στα 110) βρίσκονται στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), Θέμη Κιουρτζή, η αγορά βιώνει σοκ, καθώς δεν προηγήθηκε καμία ειδοποίηση και οι πρατηριούχοι «ξύπνησαν το πρωί και ενημερώθηκαν ότι δεν θα γίνει ανεφοδιασμός».

«Τα συνεργαζόμενα πρατήρια θα περάσουν αρχικά κάποιες δύσκολες ημέρες μέχρι να αλλάξουν εμπορικό σήμα, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις, ενώ υπάρχει και η πρόβλεψη της δέουσας επιμέλειας. Η όλη διαδικασία διαρκεί συνήθως περίπου τρεις ημέρες, για να περάσεις στη διάδοχη κατάσταση. Τις επόμενες ημέρες, οι πρατηριούχοι θα πρέπει να σκεπάσουν το εμπορικό σήμα της Jetoil, π.χ. με κάποια κουκούλα, αλλά όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να λειτουργούν και έτσι (με σκεπασμένο σήμα) τα πρατήριά τους. Υπάρχουν, επίσης, θέματα ανοιχτών πληρωμών. Στο καλό σενάριο, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου έχει ήδη προμηθευτεί καύσιμο, για το οποίο δεν πρόλαβε να πληρώσει, αλλά στο κακό σενάριο, έχει προπληρώσει για το καύσιμο και τώρα δεν μπορεί ούτε τα λεφτά του να πάρει πίσω, ούτε τις δεξαμενές του να γεμίσει», παρατηρεί ο κ. Κιουρτζής.

Γιατί δημιουργείται πρόβλημα στην τροφοδοσία και άλλων εταιρειών

Από την κατάσταση δεν επηρεάζονται, όμως, μόνο τα πρατήρια που έφεραν το εμπορικό σήμα της Jetoil. Όπως λέει ο κ. Κιουρτζής, επειδή η εταιρεία διέθετε μεγάλες εγκαταστάσεις δεξαμενισμού για την αποθήκευση πετρελαιοειδών στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον άλλες τρεις εταιρείες μίσθωναν δεξαμενές για τα καύσιμά τους και τώρα πρέπει να ανεφοδιάζονται από πιο απομακρυσμένες περιοχές, γεγονός που στοιχίζει σε χρόνο και χρήμα.

«Η κατάσταση επηρεάζει ακόμη πιο άμεσα από ό,τι αναμέναμε αρχικά και δεν αφορά μόνο τα πρατήρια της "Jetoil", αλλά και εκείνα των "Shell", "Coral", "Avin" και "Ελίν"», λέει, από την πλευρά του, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης (ΕΝΒΕΘ) Χρήστος Σταυράκης, υπενθυμίζοντας ότι η εγκατάσταση της Jetoil στη Θεσσαλονίκη είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια στον τομέα των καυσίμων.

«Από τις εγκαταστάσεις της Jetoil περνούν οι αγωγοί άλλων εταιρειών, όπως της "Shell", η οποία έχει εκεί, στο Καλοχώρι, και το αγκυροβόλιο των πλοίων που μεταφέρουν καύσιμο. Έτσι πλέον, για την τροφοδοσία των πρατηρίων "Shell" και "Coral" της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις στη Νέα Καρβάλη, κάτι που συνεπάγεται αυξημένο χρόνο και κόστος μεταφοράς, ενώ για την Ηπειρο και τη Νότια Ελλάδα χρησιμοποιείται η Κόρινθος. Δεν μπορεί όμως να λειτουργήσει αυτό χωρίς προβλήματα, καθώς στην περίπτωση της Καρβάλας μιλάμε για μια πολύ μικρή εγκατάσταση, που θα πρέπει να εξυπηρετεί έναν τεράστιο όγκο φορτίου» εξηγεί ο κ.Σταυράκης, σύμφωνα με τον οποίο τα πρατήρια με το σήμα της Jetoil στη Θεσσαλονίκη είναι 19, αλλά επηρεάζονται περισσότερα, όχι μόνο γιατί η κατάσταση αφορά, όπως προαναφέρθηκε, και άλλες εταιρείες, αλλά και διότι πολλά δεν είχαν μεν το εμπορικό σήμα της Jetoil, αλλά αγόραζαν καύσιμα από αυτή.

Η ανακοίνωση και το ιστορικό

Με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η εταιρεία «Cetracore-JetOil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών» ενημερώνει πως έχει προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της, σε συνέχεια του παγώματος των περιουσιακών της στοιχείων με εντολή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (σ.σ. ενέργεια που συνδέεται με την εφαρμογή των διεθνών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία).

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η προσωρινή αναστολή λειτουργίας επιβλήθηκε «λόγω της προσθήκης του κ. Murtaza Ali Lakhani (πραγματικού δικαιούχου της Cetracore Jetoil) στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ, με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα /οντότητες (...) Η αναστολή λειτουργίας είναι προσωρινή. Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους δικηγόρους της, καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, προκειμένου να επιτραπεί άμεσα η επαναλειτουργία της εταιρείας και να συμφωνηθεί το ακριβές πλαίσιο αυτής. Ως αποτέλεσμα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας, παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο καταρτισμένων συμφωνιών μπορούν να ανασταλούν προσωρινά ή να καθυστερήσουν. Δε θα προβούμε στην κατάρτιση νέων συμφωνιών ή στην επαναδιαπραγμάτευση των υπαρχουσών συμφωνιών».

Υπενθυμίζεται ότι η Jetoil ιδρύθηκε το 1968 από την οικογένεια Μαμιδάκη στην Κρήτη και στο απόγειό της διέθετε εκατοντάδες πρατήρια σε όλη την Ελλάδα, αλλά και παρουσία σε Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία και Κόσοβο. Το καλοκαίρι του 2016 όμως, η εταιρεία κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, επικαλούμενη πρόβλημα ρευστότητας. Οι υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές της και το Δημόσιο έφθαναν στο τέλος του 2015 τα 314 εκατ. ευρώ (από αυτά 173 εκατ. σε τράπεζες και 78 σε προμηθευτές) και τα ταμειακά διαθέσιμα σε περίπου 600.000 ευρώ, ενώ οι απαιτήσεις της εταιρείας από πελάτες κλπ. ήταν 174 εκατ. Η εταιρεία κατείχε τότε μερίδιο 9% στην εσωτερική αγορά, με δίκτυο 600 πρατηρίων. Μόλις λίγες ημέρες έπειτα από την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης, ο ιδρυτής της, Κυριάκος Μαμιδάκης, 84 ετών, έφυγε από τη ζωή, με τον θάνατό του να αποδίδεται επισήμως σε αυτοκτονία. Το επόμενο «επεισόδιο» στην πορεία της εταιρείας ήταν το πέρασμα των βασικών περιουσιακών της στοιχείων, στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης, στην Cetracore Energy, με έδρα τη Βιέννη και χρηματοδότη την Credit Bank της Μόσχας._

Πηγή: skai.gr

