Τουλάχιστον δύο τάνκερ που μεταφέρουν υποπροϊόντα πετρελαίου, όπως μεθανόλη και οπτάνθρακα από πετρέλαιο απέπλευσαν σήμερα από το μεγαλύτερο λιμάνι της Βενεζουέλας, το Χοσέ, σύμφωνα με δεδομένα ναυσιπλοΐας και έγγραφα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA.

Οι ΗΠΑ, που την Τρίτη ανακοίνωσαν ότι θα μπλοκάρουν όλα τα πλοία στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και πλησιάζουν ή αναχωρούν από τη Βενεζουέλα, δεν έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τα υποπροϊόντα ή τα πετροχημικά από το 2019. Τα δύο δεξαμενόπλοια που απέπλευσαν δεν υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις και έχουν προορισμό την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Τα πλοία φόρτωσαν αφού η PDVSA ξανάρχισε τις παραδόσεις στους τερματικούς σταθμούς της, μετά την κυβερνοεπίθεση που είχε σημειωθεί αυτήν την εβδομάδα στα συστήματά της.

Άλλες πηγές είπαν εξάλλου ότι το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Βενεζουέλας, το Αμουάι, δυναμικότητας 645.000 βαρελιών ημερησίως, επαναλειτούργησε μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης που είχε σημειωθεί.

Νωρίτερα, η PDVSA είχε ανακοινώσει ότι οι δραστηριότητές εξαγωγής αργού και υποπροϊόντων συνεχίζονται κανονικά και ότι «τα δεξαμενόπλοια πλέουν με ασφάλεια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο χρησιμοποιεί το πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί «τη ναρκοτρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων, τους φόνους και τις απαγωγές», επαναλαμβάνοντας τη συνηθισμένη ρητορική του για να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό, ο οποίος οδήγησε σε αύξηση της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας από την πλευρά της επανέλαβε ότι στόχος των ΗΠΑ είναι «να κλέψουν τον πλούτο» της χώρας, προσπαθώντας «να επιβάλουν με εντελώς παράλογο τρόπο έναν υποτιθέμενο ναυτικό, στρατιωτικό αποκλεισμό».

Στις ΗΠΑ, ο Δημοκρατικός βουλευτής Χοακίν Κάστρο, που εκπροσωπεί το Τέξας, κατήγγειλε τον ναυτικό αποκλεισμό που, όπως έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συνιστά «αναμφιβόλως, πράξη πολέμου, ενός πολέμου που το Κογκρέσο δεν ενέκρινε ποτέ και τον οποίο ο αμερικανικός λαός δεν θέλει». Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, θα κληθεί την Πέμπτη να εγκρίνει ένα ψήφισμα που «καλεί τον πρόεδρο να βάλει τέλος στις εχθροπραξίες», υπενθύμισε. Κάθε βουλευτής «θα έχει την ευκαιρία να αποφασίσει εάν στηρίζει την αποστολή Αμερικανών σε έναν καινούριο πόλεμο αλλαγής καθεστώτος», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

