Η παρεμπόδιση του σήματος GPS παραμένει ένα ζήτημα ασφάλειας στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με την Ελληνίδα εφοπλίστρια Αγγελική Φράγκου, όπως σημειώνει το Trade Winds.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Navios Maritime Partners, δήλωσε στο CNBC ότι οι παρεμβολές έχει αναγκάσει πολλά πλοία να μην διέρχονται τη νύχτα από τα Στενά του Ορμούζ.

«Εχουμε περίπου 20% λιγότερη διέλευση από το Ορμούζ και τα πλοία περιμένουν έξω», δήλωσε η ίδια.

«Ακούτε συχνά από τις εταιρείες τακτικών γραμμών ότι διέρχονται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας λόγω της παρεμβολής των σημάτων GPS των πλοίων. Δεν θέλουν να περνούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, επειδή το θεωρούν επικίνδυνο. Επομένως, η κατάσταση είναι πολύ ρευστή», σημείωσε.

Μια εκτίμηση της 20ής Ιουνίου από το Maritime Information Cooperation & Awareness Center (Κέντρο Συνεργασίας και Ενημέρωσης για τις Ναυτιλιακές Πληροφορίες), έδειξε ότι 970 πλοία ανά ημέρα είχαν υποστεί παρεμβολές GPS τις προηγούμενες επτά ημέρες.

Το VLCC Frontline VLCC χωρητικότητας 300.000-dwt Front Eagle (κατασκευής 2020) ήταν ένα από τα εκατοντάδες πλοία που βρέθηκαν στο στόχαστρο των παρεμβολέων την περασμένη εβδομάδα, πριν εμπλακεί σε σύγκρουση με ένα δεξαμενόπλοιο του σκιώδους στόλου έξω από τον Κόλπο.

Ωστόσο, οι παρεμβολές δεν αποτέλεσαν παράγοντα του ατυχήματος.

Μειώθηκε ο αριθμός των πλοίων στην περιοχή

Η εταιρεία αναλύσεων Kpler δήλωσε ότι 1.120 δεξαμενόπλοια βρίσκονταν στην περιοχή στις 13 Ιουνίου. Μέχρι τις 22 Ιουνίου, ο αριθμός τους είχε μειωθεί σε 889.

«Η στενότητα του Ορμούζ είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο η εμπλοκή αποτελεί κρίσιμο ζήτημα», εξήγησε η Φράγκου.

«Αυτό είναι πολύ σημαντικό», είπε. «Για την ασφάλεια του πληρώματος και του σκάφους. Οι συνθήκες ασφαλείας είναι κάτι που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μυαλού μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρακολουθούμε συνεχώς όλα αυτά», επεσήμανε.

Η ίδια δήλωσε ότι οι τιμές των δεξαμενόπλοιων διπλασιάστηκαν τη Δευτέρα.

«Αυτό μπορεί να αλλάξει γρήγορα, αλλά αυτό που έχουμε δει είναι ότι όταν ανεβαίνουν, είναι πιο δύσκολο να τις μειώσουμε», πρόσθεσε.

Η αγορά spot για τα VLCCs έχει αυξηθεί κατά 70.000 δολάρια την ημέρα.

«Έτσι, παρόλο που το πετρέλαιο δεν αυξήθηκε, είδαμε ότι οι τιμές των VLCC αυξήθηκαν», τόνισε η Φράγκου.

Πηγή: skai.gr

