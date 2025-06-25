Λογαριασμός
Πάτρα: Κλειστό για 10η μέρα το λιμάνι για τα πλοία με ελληνική σημαία – «Παράθυρο» για συμφωνία ΠΕΝΕΝ και πλοιοκτητών

Στην ανακοίνωση του σωματείου τονίζεται ότι πλέον βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τους πλοιοκτήτες, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί σήμερα

Πάτρα

Κλειστό για δέκατη μέρα το λιμάνι της Πάτρας για τα πλοία ελληνικής σημαίας, καθώς η ΠΕΝΕΝ μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε στις 3 τα ξημερώματα, αποφάσισε τη συνέχιση της απεργίας για 24 ακόμα ώρες.

Στην ανακοίνωση του σωματείου τονίζεται ότι πλέον βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τους πλοιοκτήτες, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες μπορεί να επιτευχθεί σήμερα.

Οι απεργοί έχουν νέα γενική συνέλευση στις 10.30 για να εξετάσουν την περαιτέρω στάση τους.

