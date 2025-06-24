Το πρώτο δεξαμενόπλοιο τύπου LR2Η στον κόσμο που αξιοποιεί την Αιολική Ενέργεια χρηματοδοτεί η Πειραιώς, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή της βιώσιμης ναυτιλίας.

Η βρετανική ναυτιλιακή εταιρεία Union Maritime Ltd. προσφάτως παρέλαβε το νεότευκτο πλοίο “Brands Hatch”, το οποίο είναι το πρώτο παγκοσμίως δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax LR2 που αξιοποιεί την αιολική ενέργεια με στόχο τη μείωση καυσίμων και εκπομπών άνθρακα.

Η Πειραιώς χρηματοδότησε την απόκτηση του εν λόγω πλοίου, συμμετέχοντας στη νέα εποχή της βιώσιμης ναυτιλίας η οποία αξιοποιεί την αιολική ενέργεια.

Η καθέλκυση του «Brands Hatch», που πήρε το όνομά του από τη γνωστή πίστα αγώνων αυτοκινήτων του Κεντ, έγινε την Τετάρτη 11 Ιουνίου στη Σαγκάη.

Το πρωτοποριακό δεξαμενόπλοιο, χωρητικότητας 115.000 DWT, είναι εξοπλισμένο με τρία WindWings, ύψους 37.5 μέτρων, τα οποία αναπτύχθηκαν από την εταιρεία BAR Technologies, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πρόωση με αιολική ενέργεια αναμένεται να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου του πλοίου κατά περίπου 1.200 τόνους ετησίως, που ισοδυναμεί με μείωση άνω των 3.800 τόνων εκπομπών CO2 τον χρόνο.

Με χαρτοφυλάκιο της τάξης των 5 δισ. δολαρίων, η Πειραιώς χρηματοδοτεί όλους τους κλάδους της ναυτιλίας, στηρίζοντας τις προσπάθειες για πράσινη μετάβαση και είσοδο στη νέα εποχή της βιώσιμης ναυτιλίας.



