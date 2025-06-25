Σε συμφωνία κατέληξαν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) για τον τερματισμό των απεργιακών κινητοποιήσεων στα πλοία με ελληνική σημαία που δραστηριοποιούνται στη γραμμή Ελλάδας – Ιταλίας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

1. Σε συνέχεια της υπογραφής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την ΠΝΟ, καθώς και της συμφωνίας του ΣΕΕΝ με την ΠΝΟ στις 4.6.2025, που αφορά την ενίσχυση των συνθέσεων πληρώματος στα πλοία που εκτελούν δρομολόγια στη γραμμή Ελλάδας – Ιταλίας (όπως περιγράφεται και στη σχετική επιστολή του προέδρου του ΣΕΕΝ προς τον ΓΓ της ΠΝΟ), παρέχεται η δυνατότητα στους πλοιάρχους των εν λόγω πλοίων να απολύουν, λόγω άδειας, ναυτικό που το αιτείται με σχετική εγγραφή στο ναυτικό φυλλάδιο, ώστε μετά τη λήξη της αδείας να επαναναυτολογηθεί.

2. Καθιερώνεται ελάχιστος αριθμός φορτηγών οχημάτων ανά πλοίο, ανάλογα με την χωρητικότητα του για την καταβολή του επιδόματος έχμασης – απέχμασης.

Τα παραπάνω σημεία δεν θίγουν ούτε τροποποιούν τους όρους της Συλλογικής Σύμβασης Μεσογειακών Πλοίων που υπεγράφη μεταξύ ΣΕΕΝ και ΠΝΟ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2017, τεύχος Β', της 25ης Απριλίου 2025.



Πηγή: skai.gr

