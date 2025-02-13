Φράγκου: Καθαρά κέρδη ύψους $367,3 εκατ. για τη Navios Partners το 2024

Η εισηγμένη στο NYSE Navios Maritime Partners, συμφερόντων της Αγγελικής Φράγκου, ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δ' τρίμηνο και το έτος χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, καταγράφοντας καθαρά κέρδη ύψους 367,3 εκατ. δολαρίων για στο έτος χρήσης και 94,7 εκατ. δολαρίων στο τρίμηνο. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ύψους 332,5 εκατ. δολαρίων για το τρίμηνο και 1,334 δισ. για το έτος χρήσης. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 197,6 εκατ. δολάρια στο τρίμηνο και στα 757,4 εκατ. δολάρια στο έτος.

Η Αγγελική Φράγκου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Navios Partners δήλωσε: «Είμαι ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα για το σύνολο του έτους και το δ' τρίμηνο του 2024. Για το σύνολο του έτους, καταγράψαμε έσοδα ύψους 1,33 δισ. δολαρίων και για το τρίμηνο έσοδα ύψους 332,5 εκατ. δολαρίων. Σημειώσαμε επίσης καθαρά κέρδη ύψους 367,3 εκατ. δολαρίων για το σύνολο του έτους και 94,7 εκατ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο. Τα κέρδη ανά κοινή μονάδα ήταν 11,98 δολάρια για το σύνολο του έτους και 3,11 δολάρια για το τέταρτο τρίμηνο».

Η Αγγελική Φράγκου πρόσθεσε: «Μετά την πανδημία, οι αγορές μας καθοδηγούνται κυρίως από τα γεωπολιτικά γεγονότα και τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Δεν γνωρίζουμε πώς θα επιλυθούν αυτές οι συγκρούσεις. Δεν γνωρίζουμε επίσης τον βαθμό στον οποίο τα κράτη θα υποβληθούν σε συνεχιζόμενες ή ακόμη και διευρυμένες κυρώσεις. Κατά την άποψή μας, η επίλυση των συγκρούσεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή μπορεί να συνεπάγεται σημαντικές κυρώσεις σε πετρελαιοπαραγωγά έθνη, επηρεάζοντας σημαντικά το παγκόσμιο εμπόριο. Επιπλέον, η αμερικανική κυβέρνηση έχει μιλήσει έντονα για το νέο δασμολογικό της σύστημα, αλλά δεν έχει παράσχει ακόμη έναν πλήρη οδικό χάρτη. Δεν μπορούμε τώρα να κατανοήσουμε πλήρως τον αντίκτυπο στο παγκόσμιο εμπόριο έως ότου αυτό εξελιχθεί περαιτέρω».

Τον Νοέμβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2025, η Navios Partners συμφώνησε να πωλήσει δύο panamaxes κατασκευής 2006 σε τρίτους, έναντι 18,8 εκατ. δολαρίων. Η πώληση του ενός πλοίου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και η δεύτερη πώληση πλοίου αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Navios Partners παρέλαβε ένα ultra-handymax κατασκευής 2015, χωρητικότητας 61.339 dwt, το οποίο είχε ναυλωθεί προηγουμένως, έναντι 25,4 εκατ. δολαρίων.

Τον Νοέμβριο του 2024 και τον Δεκέμβριο του 2024, η Navios Partners παρέλαβε δύο containerships 5.300 TEU, κατασκευής 2024, τα οποία ναυλώθηκαν με μέση τιμή 36.818 δολάρια ανά ημέρα για μέση περίοδο 5,3 ετών.

Τον Ιανουάριο του 2025, η Navios Partners παρέλαβε ένα δεξαμενόπλοιο aframax/LR2 κατασκευής 2025, το οποίο ναυλώθηκε για 25.253 δολάρια ανά ημέρα για περίοδο πέντε ετών.

Τον Ιανουάριο του 2025, η Navios Partners παρέλαβε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων LNG 7.700 TEU, κατασκευής 2025, το οποίο έχει ναυλωθεί με μέση τιμή 41.753 δολάρια ανά ημέρα για περίοδο 12 ετών.

