1ος Γύρος Διαλόγου Θαλάσσιας Ασφάλειας Ελλάδας - Ινδίας

O εναρκτήριος γύρος Διαλόγου Θαλάσσιας Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου, 2025, στην Αθήνα. Ο Θαλάσσιος Διάλογος ενισχύει περαιτέρω την ήδη καθιερωμένη συνεργασία σε θέματα ναυτιλίας και λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της Στρατηγικής Σχέσης μεταξύ των δύο χωρών από το 2023.

Τις διμερείς διαβουλεύσεις του Διαλόγου χαιρέτισε με παρέμβασή της η Υφυπουργός Εξωτερικών, Πρέσβυς Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Συμπρόεδροι της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν η Πρέσβυς Μαρία Θεoφίλη, Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για την Θητεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ο Πρέσβυς Ανδρέας Φρυγανάς, Πολιτικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών. Της ινδικής Αντιπροσωπείας ηγήθηκε η κα Muanpuii Saiawi, Γενική Διευθύντρια Αφοπλισμού και Ασφάλειας στο ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Οι διαβουλεύσεις επικεντρώθηκαν στην εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η θαλάσσια ασφάλεια, η συνεργασία σε Διεθνή Φόρα, η μπλε οικονομία, η συνδεσιμότητα, η ανάπτυξη των λιμένων, η καινοτομία, και ο θαλάσσιος τουρισμός.

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη κοινή δέσμευσή τους για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και για την προσήλωσή τους στο Διεθνές Δίκαιο – και ειδικά στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Αντάλλαξαν, επίσης, τεχνογνωσία, βασισμένοι στο κοινό τους όραμα για ασφαλείς, ελεύθερους και ανοικτούς ωκεανούς και θάλασσες, τόσο στον Ινδο-Ειρηνικό όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ινδική αντιπροσωπεία είχε, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθεί κατά το διάστημα 8 έως 10 Δεκεμβρίου, στρατηγικής σημασίας περιοχές ναυτικού και ναυτιλιακού ενδιαφέροντος.

Ο πρώτος γύρος του Διαλόγου αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, αντανακλώντας την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας, αλλά και πέραν αυτού. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν τον επόμενο γύρο του Θαλάσσιου Διαλόγου στο Νέο Δελχί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.