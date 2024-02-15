Ζαχαράκη στον ΣΚΑΪ: Το ζήτημα της ονομαστικής ψηφοφορίας ορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο από τη Βουλή

Για την παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, ο οποίος ζήτησε τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, μίλησε στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Η Βουλή έχει συγκεκριμένο τρόπο, το Σύνταγμα επίσης, η δημοκρατία επίσης άρα ο καθένας έχει τα του οίκου του και άρα το ζήτημα της ονομαστικής ψηφοφορίας ορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο» είπε σχετικά η κα Ζαχαράκη και πρόσθεσε ότι «η ψήφος είναι ευθύνη και τη φέρει ο βουλευτής και νομίζω ότι όποιος ερωτηθεί στην περιφέρειά του θα απαντήσει με ειλικρίνεια».

Ερωτηθείσα για το κατά πόσο η συγκεκριμένη παρέμβαση δύναται να επηρεάσει την ψηφοφορία, η κα Ζαχαράκη είπε ότι «εάν ήταν να επηρεάσει η παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου, θα είχε επηρεάσει ήδη, δεν θα περίμενε ο βουλευτής την ονομαστική ψηφοφορία».

«Είναι η νομική τακτοποίηση μιας εκκρεμότητας, κοιτάζουμε τον κάθε πολίτη στα μάτια και του λέμε ότι τον βλέπουμε και ότι έχει δικαιώματα που θα πρέπει να τους εκχωρηθούν και κυρίως στα παιδιά. Η Εκκλησία όμως έχει κόσμο που την ακολουθεί.» πρόσθεσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ακολούθως η ίδια τόνισε ότι «πιστεύω ακράδαντα ότι την επομένη της ψήφισης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και παρά όσα λέγονται αυτή τη στιγμή θα γυρίσουμε όλοι στο να κοιτάζουμε τα ζητήματα των πολιτών».

Ερωτηθείσα εάν οι τελευταίες δηλώσεις του κ. Ιερώνυμου παραβιάζουν την κίνηση καλής θέλησης του πρωθυπουργού, ο οποίος είχε επιχειρήσει να βρεθεί ένας κοινός τόπος με την Εκκλησία, η κα. Ζαχαράκη απάντησε ότι «δεν νομίζω ότι την ακυρώνει γιατί αντίστοιχα και οι ανακοινώσεις της ιεραρχίας δεν κάλεσαν ποτέ σε συλλαλητήρια, υπήρξε δηλαδή μία λελογισμένη αντίδραση σε ζητήματα τα οποία δεν προσβάλλουν πολίτες γιατί αν προσέβαλαν ή στοχοποιούσαν θα λέγαμε άλλα αυτή τη στιγμή. Οι βουλευτές καλούνται σήμερα να πράξουν κατά συνείδηση και πιστεύω θα το κάνουν με ευθύνη διότι χθες είδα βουλευτές να λένε ότι άκουσαν όλες τις απόψεις και αλλάζω γνώμη. Η στάση αυτή έχει στοιχεία θάρρους και ηρωϊσμού».

Αναφορικά με την αντίθεση του κ. Σαμαρά στο νομοσχέδιο και τη σημερινή τοποθέτησή του στη Βουλή το απόγευμα, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είπε ότι «με τους βουλευτές που μίλησαν χθες και με τον κ. Σαμαρά εμείς συνεργαζόμαστε σε πάρα πολλά ζητήματα και δεν θα επηρεάσει κανέναν από αυτά. Με τους βουλευτές που τοποθετήθηκαν χθες χωρίς να προσβάλλουν κανένα, την επόμενη μέρα θα δουλεύουμε και πάλι για τα ζητήματα του δημογραφικού, για τα ζητήματα των σχολικών γευμάτων, του στεγαστικού.

Για τον κ. Σαμαρά ειδικότερα ανέφερε ότι «στη μάχη για τη στήριξη της οικογένειας είμαστε όλοι μαζί. Δεν υποχωρεί κανείς από όσους υποστηρίζουν το νομοσχέδιο να υποχωρήσει στην άλλη μάχη για τη στήριξη των οικογενειών. Ο κ. Σαμαράς διαχρονικά πρεσβεύει τα συγκεκριμένα πράγματα και εάν είχατε πάει στην ομιλία του πριν ένα χρόνο, το ίδιο έλεγε,.

Νομοθετούμε λελογισμένα, δεν νομοθετήθηκε ο Γονέας 1 και Γονέας 2, δεν νομοθετήθηκε η παρένθετη μητέρα, δεν νομοθετούμε στα άκρα αλλά τακτοποιούμε τα ζητήματα όπως πρέπει να γίνουν και να κοιτάξουμε το σύνολο της κοινωνίας».

Ερωτηθείσα για τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια, η κα Ζαχαράκη ανέφερε ότι «θέλουμε ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό, με αυτούς που δίνουν τη μάχη για ανοιχτές σχολές και με όπλο ένα νομοθετικό πλαίσιο που είναι πλήρες».

