«Στόχος μας είναι έως το 2026 να έχουμε προχωρήσει πολύ σημαντικές τομές στην παιδεία μας. Αυτό σημαίνει αποτελεσματικότητα και σύνδεση του κυβερνητικού έργου με τις ανάγκες και τα θέλω των πολιτών», επεσήμανε χαρακτηριστικά, η υπουργός, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξη που παραχώρησε, σήμερα, στον ΣΚΑΪ.

Η κα Ζαχαράκη αναφέρθηκε στην εν εξελίξει διαδικασία ίδρυσης των παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας βάση αιτήσεων που ήδη έχουν υποβληθεί αλλά και στις ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων και κλήρωσης για τα Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια Σχολεία.

«Έχουμε στις 2 Μαΐου την κλήρωση για τα Πειραματικά, στις 3 Μαΐου τις εξετάσεις για τα Πρότυπα και στις 4 Μαΐου για τα Ωνάσεια. Προσφέρουμε περισσότερες επιλογές στους Έλληνες μαθητές και τις Ελληνίδες μαθήτριες. Θέλουμε καλύτερες επιλογές για την οικογένεια η οποία μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα αλλά και να μην θέλει να στέλνει το παιδί στο ιδιωτικό σχολείο. Και πλέον το ελληνικό δημόσιο σχολείο στις παραπάνω σχολικές μονάδες δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να κάνει δραστηριότητες σε ομίλους, να διδάσκεται καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους. Και αυτό μπορεί να μεταφέρει, το θετικό αποτύπωμα και στα υπόλοιπα σχολεία».

Για το νέο επιτυχημένο θεσμό του ψηφιακού φροντιστηρίου η Υπουργός σημείωσε « Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική οικογένεια δίνει πολλά λεφτά, καθώς ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την εκπαίδευση του παιδιού της και αυτή η καινοτομία του δωρεάν ψηφιακού φροντιστηρίου είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Αρχισε από τον Υπουργό, Κυριάκο Πιερρακάκη. Το συνεχίζουμε και θα το διανθίσουμε όσο μπορούμε με νέες εκπαιδευτικές ενότητες. Ηδη 49.000 μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα και τα παιδιά που φοιτούν στην Γ΄Λυκείου κάνουν επαναλήψεις της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων»

Για τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων η υπουργός ανέφερε:

«Προχωράει η αξιολόγηση του κάθε Ιδρύματος που θέλει να έρθει στην Ελλάδα αλλά και κάθε προγράμματος σπουδών από την ΕΘΑΑΕ την ανεξάρτητη αρχή. Μόλις αξιολογηθούν και πιστοποιηθούν, τότε και μόνο τότε μπορεί να λειτουργήσουν. Ούτως η άλλως ένα από τα ξένα πανεπιστήμια έχει αιτηθεί να αρχίσει το 2026. Αναφορικά με την αξιολόγηση των αιτήσεων των παραρτημάτων η Υπουργός επεσήμανε ότι «και τα ίδια τα Ιδρύματα ζητούν να αξιολογηθούν αυστηρά. Έτσι ώστε μετά η ψήφος εμπιστοσύνης του Έλληνα γονέα και του παιδιού που θα δοθεί σε κάθε Ίδρυμα να γίνει με πλήρη συνείδηση, ότι θα έχει υψηλού επιπέδου σπουδές και ένα δίπλωμα το οποίο θα οδηγεί σε επαγγελματική και ακαδημαϊκή αναγνώριση»

Ταυτόχρονα όμως με τη διαδικασία των πανεπιστημίων ενισχύεται και διεθνοποιείται και το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αρκετά εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν έτσι ώστε τα ελληνικά πανεπιστήμια να συνεργαστούν με ξένα πανεπιστήμια σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Και μάλιστα πολύ ισχυρά πανεπιστήμια για τη δημιουργία κοινών μεταπτυχιακών.

Η υπουργός Παιδείας έθεσε υπό μορφή ερωτημάτων τρεις σημαντικές παραμέτρους της μεταρρύθμισης στο χώρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

«Ποιος δεν θέλει τα παιδιά μας τα οποία φεύγουν για σπουδές να έχουν την επιλογή, όσα εξ αυτών θέλουν, να μείνουν στην πατρίδα τους; Ποιος δεν θέλει τους καθηγητές μας οι οποίοι επιλέγουν αυτή τη στιγμή ένα ίδρυμα στο εξωτερικό να μείνουν εδώ; Ποιος δεν θέλει όλη αυτή, την οικονομική ανάπτυξη που θα έχει η χώρα;» υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για αναμονή».

Σχετικά με την υπόθεση του πορίσματος του ΕΔΟΑΣΑΑΜ και τα περί Κυβερνητικών παλινωδιών η Σοφία Ζαχαράκη απάντησε:

«Που είναι η παλινωδία της κυβέρνησης; Μιλάμε για μια σημαντική ανεξάρτητη αρχή (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) που απέκτησε η χώρα και έναν οργανισμό που δεν πρέπει με τίποτα να απαξιωθεί η ουσία και η σημασία του … Ο κ. Παπαδημητρίου ο οποίος παραιτήθηκε, πράγματι προκάλεσε σύγχυση τη στιγμή που πρέπει να ανακτήσουμε εμπιστοσύνη στα δεδομένα και στην ασφάλεια…Τα υπόλοιπα συμπεράσματα του πορίσματος θα γίνουν κομμάτι της νομοθεσίας για να γίνει ασφαλέστερος ο σιδηρόδρομος».

Για τη δημοκοπική εικόνα της κυβέρνησης και την εκλογική προοπτική η υπουργός τόνισε ότι «εμείς στο τέλος της διαδρομής, που θα έχουμε δυο πλήρεις θητείες θα κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και θα τους πούμε αυτά πετύχαμε στην Παιδεία, στην Υγεία. Δεν είναι λίγο για ένα κόμμα που διάγει τον έκτο χρόνο διακυβέρνησης να συγκρατεί τις δυνάμεις του και ο πρωθυπουργός να διατηρεί το μεγάλο προβάδισμα στο κομμάτι της εμπιστοσύνης. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε έτσι ώστε να είμαστε συνεπείς σε αυτά που υποσχεθήκαμε και να παραδώσουμε ένα καλύτερο κράτος απ΄αυτό που παραλάβαμε. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι στις 10 Απριλίου του ’26 θα έχουμε προχωρήσει σημαντικές τομές. Πχ στον τομέα μου, να έχουμε ολοκληρώσει τα νέα μας βιβλία, ει δυνατόν τη δημιουργία των παραρτημάτων των ξένων πανεπιστημίων, να έχουμε καλύτερα αξιολογημένους εκπαιδευτικούς, μαθητές που θα έχουν περισσότερες επιλογές. Για μένα αυτό σημαίνει αποτελεσματικότητα και σύνδεση του κυβερνητικού έργου με τις ανάγκες και τα θέλω των πολιτών. Εκεί νομίζω ότι θα γίνει ο λογαριασμός και θα τον κάνει ο πολίτης που θα νιώθει ασφάλεια και σιγουριά».



