Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε την προσωρινή αναστολή του πλαισίου των υψηλών δασμών που είχε επιβάλει, όπως είπε, σε μια σειρά από χώρες εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος περιοδεύει στη Βοιωτία.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε στα Οινόφυτα τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη. Σε δηλώσεις του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας την ελπίδα ότι η διαπραγμάτευση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να καταλήξει σε αμοιβαία επωφελή συμφωνία.

«Γιατί όχι να μην καταλήξει και σε μηδενικούς δασμούς», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της κυβέρνησης στην εγχώρια βιομηχανία και τη μεταποίηση. Υπογράμμισε το γεγονός ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τη βιομηχανία σε σχέση με το κόστος ενέργειας, τις εκκρεμότητες στη χωροθέτηση αλλά και την εξαγωγική της δράση και βεβαίως το πολύ σημαντικό κομμάτι της ενίσχυσης των υποδομών και συγκεκριμένα για τα Οινόφυτα αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Όσον αφορά στο εσωτερικό πεδίο, είπε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στέκεται έμπρακτα στην εγχώρια βιομηχανία, η οποία δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. “Έχουμε πετύχει να μειώσουμε σημαντικά την ανεργία. Θέλουμε να στρέψουμε τους νέους στη μεταποίηση“, είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, με την περιοδεία να συνεχίζεται.

Ο πρωθυπουργός σχολίασε και την αναφορά εργαζομένων στην εταιρεία Intertrade Hellas, την οποία επισκέφθηκε, για άνοδο των μισθών τον τελευταίο 1,5 χρονο, λέγοντας «αυτός ήταν ο στόχος της πολιτικής μας. Όσο μειώνεται η ανεργία να ανεβαίνουν και οι μισθοί αλλά να βελτιώνεται και η παραγωγικότητα».

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί τη Λιβαδειά, όπου θα συναντηθεί με πολίτες και τοπικούς παράγοντες, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στο Φόρουμ των Δελφών.

Πηγή: skai.gr

