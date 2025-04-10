Γεραπετρίτης: Θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη -Τραμπ εν ευθέτω χρόνω

Η Ελλάδα έχει «μία άριστη σχέση με τη νέα αμερικανική διοίκηση», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και δήλωσε ότι θα υπάρξει «εν ευθέτω χρόνω» συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως υπενθύμισε σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», ο ίδιος ήταν μεταξύ των πρώτων που συνάντησαν τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών στο State Department για «μια εξαιρετικά παραγωγική συζήτηση», ενώ στη συνέχεια, βρέθηκαν εκ νέου στις Βρυξέλλες.

«Έχουμε αναπτύξει μία σταθερά καλή σχέση, υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας και κυρίως, υπάρχει μία σοβαρή κατανόηση, μία σοβαρή σχέση, η οποία ανατρέχει - όχι μόνο στο παρελθόν και στη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο ηγετών στην πρώτη θητεία του Προέδρου Τραμπ - κυρίως στη στρατηγική αμυντική σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών και, κυρίως, στα κοινά συμφέροντα, τα οποία υπάρχουν εν πολλοίς».

Όπως τόνισε, «η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλαμβάνει κρίσιμες πρωτοβουλίες για τις διατλαντικές σχέσεις και από την άλλη πλευρά. Είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, συγκαθορίζοντας τη διεθνή πολιτική, από μόνο του, είναι ένας πολύ ισχυρός παράγων που θα έκανε τον οποιονδήποτε να θέλει να έχει από κοντά τη χώρα μας».

Θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη- Τραμπ «εν ευθέτω χρόνω»

Ερωτηθείς σχετικά, σημείωσε πως θα υπάρξει «εν ευθέτω χρόνω» συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ, ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο των πολλαπλών διαβουλεύσεων για διάφορα ζητήματα.

«Είναι ήδη δομημένη η σχέση από την πρώτη θητεία του Αμερικανού προέδρου. Νομίζω ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί όταν θα υπάρξει και η δεύτερη συνάντηση». Επισήμανε δε πως οι δίαυλοι είχαν καλλιεργηθεί και πριν από τις αμερικανικές εκλογές.

«Στην παρούσα φάση της διπλωματικής ιστορίας, υπάρχει μία απόλυτη αδυναμία προβλεψιμότητας των πραγμάτων. Η διεθνής πολυμέρεια έχει καταστεί εξαιρετικά απρόβλεπτη. Εκείνο, το οποίο οφείλει να κάνει μία συνετή εξωτερική πολιτική, είναι να επεξεργάζεται όλα τα δυνατά σενάρια. Και αυτό το είχαμε κάνει εμείς εγκαίρως. Και νομίζω ότι αποδεικνύεται και στην πράξη».

Σημείωσε πως «η σχέση, η οποία μπορεί να υπάρχει μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου ή της νέας αμερικανικής Διοίκησης με την Τουρκία είναι μία πραγματικότητα».

Όμως, πρόσθεσε, αισθάνομαι ότι από την πρώτη θητεία Τραμπ έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα σε σχέση με τις περιφερειακές ισορροπίες στην περιοχή.

«Έχουν προκύψει οι δύο μεγάλοι πόλεμοι, οι οποίοι ταλανίζουν την ευρύτερη περιφέρειά μας. Αλλάζουν τα δεδομένα. Η σταθερή αξία είναι η αξία εκείνη, η οποία στηρίζεται σε μία σταθερή διακυβέρνηση, βασισμένη σε αρχές, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και κυρίως, μία εξωτερική πολιτική, η οποία διευρύνει το αποτύπωμά της».

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε πως σε έξι χρόνια, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταφέρει και έχει φέρει σημαντικές συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας.

«Έχουμε μεγαλώσει την περιφερειακή μας ισχύ. Είμαστε, ίσως, η μόνη χώρα, η οποία διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αλλά άριστες σχέσεις με όλον τον αραβικό κόσμο. Έχουμε στρατηγικές συμμαχίες, πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και με τη Γαλλία και με άλλες δυνάμεις. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πολλαπλασιάζει την ισχύ μας».

Θα προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου

Αναφορικά με την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου, εξέφρασε τη βεβαιότητα πως θα προχωρήσει, ενώ υπενθύμισε πως πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, «το οποίο προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο, υπό την έννοια ότι είναι ελεύθερη αυτή η έρευνα και πόντιση, δεν απαιτεί άδεια».

«Ο χρονισμός είναι πολυπαραγοντικός. Δεν εξαρτάται μόνο από τον προγραμματισμό της εταιρίας, ο οποίος θα πρέπει να γίνει. Εξαρτάται και από τις τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες καθορίζουν το ζήτημα της εξόδου προς έρευνα και πόντιση, γιατί υπάρχει και η ανάγκη να εκδοθούν οι αναγκαίες NAVTEX».

Σημείωσε δε πως «δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος», πρόσθεσε όμως πως «πάντοτε μετράμε τα γεγονότα, μετράμε τις προθέσεις και μετράμε τις αντιδράσεις και αυτό πάντοτε σε συνάρτηση με το πώς θα προκύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ωφέλεια για τη δική μας εξωτερική πολιτική».

«Το έργο θα προχωρήσει, θα γίνει σε χρόνο, ο οποίος είναι ο κατάλληλος. Καταλαβαίνουμε όλοι, πάντως ότι από τη στιγμή που πρόκειται να υπάρξει έρευνα και πόντιση σε θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες δεν έχουν οριοθετηθεί και υπάρχουν διεκδικήσεις εκ μέρους και της Τουρκίας, είναι προφανές ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει τριβή», ανέφερε.

«Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα, αλλά και όλες οι χώρες της περιοχής, προς όφελος της περιφερειακής σταθερότητας θα έπρεπε να οριοθετήσουν τις θαλάσσιες ζώνες τους».

«Υποστηρίζουμε σθεναρά και με σοβαρότητα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», ανέφερε ο υπουργός. «Το κάναμε ήδη στην περίπτωση της ανάθεσης της Chevron και της Exxon, δύο παγκοσμίων ενεργειακών κολοσσών. Θα το πράξουμε σε σχέση και με τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια, τα οποία από μακρού χρόνου είναι υπερήμερα. Η Ελλάδα θα προχωρήσει χωρίς κανένα απολύτως φοβικό σύνδρομο».

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας θα γίνει φέτος

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε πως «δεν υπάρχει πάγος» και «συνεχίζεται κανονικά ο ελληνοτουρκικός διάλογος», ο οποίος έχει φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις των παραβιάσεων, στις περιπτώσεις του μεταναστευτικού και στην περίπτωση της Κύπρου.

«Η ιδιαιτερότητα αυτή την εποχή είναι ότι ο διάλογος αυτός είναι δομημένος και διαρκής. Οι μεγάλοι πυλώνες του διαλόγου, που είναι ο Πολιτικός Διάλογος, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και η Θετική Ατζέντα, συνεχίζονται κανονικά».

«Θα υπάρξει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο θα γίνει στην Άγκυρα. Δεν είχε ποτέ προγραμματιστεί κάποιος συγκεκριμένος χρόνος. Θα γίνει όταν το επιτρέψουν τα προγράμματα των δύο ηγετών και κριθεί ότι ο χρόνος είναι ο κατάλληλος. Πάντως, δεν έχει παγώσει ο διάλογος, συνεχίζεται κανονικά και η συνάντηση των δύο ηγετών θα γίνει φέτος».

Υπενθύμισε δε πως όταν ξεκίνησε πριν από μία διετία ο ελληνοτουρκικός διάλογος στηρίχθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη, η οποία είχε διαρραγεί ουσιωδώς.

«Επενδύσαμε και οι δύο χώρες σε έναν διάλογο, ο οποίος θα είναι οργανωμένος, θα στηρίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες, με χρονοδιαγράμματα, με ιδιοκτήτες. Αυτό προχώρησε σημαντικά και ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματά αυτά. Η εμπιστοσύνη εν μέρει έχει αποκατασταθεί. Προφανώς υπάρχουν τα μεγάλα ιστορικά βάρη του παρελθόντος».

«Η δεύτερη φάση προέβλεπε τη συζήτηση για το μόνο ζήτημα, το οποίο μπορεί να λυθεί και ενώπιον διεθνούς δικαιοσύνης, που είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Σε αυτή τη φάση δεν έχουμε ακόμα εισέλθει. Είναι το προαπαιτούμενο να μπορέσουμε να έχουμε μία κοινή αντίληψη σε σχέση με το εύρος», τόνισε.

Πρόσθεσε δε πως υπάρχει απόσταση στη βασική θέση που έχει να κάνει με το εύρος της διαφοράς και υπενθύμισε πως η συζήτηση σε σχέση με την οριοθέτηση ανατρέχει για περισσότερο από 20-22 χρόνια.

«Για 22 χρόνια δεν είχαμε καμία απολύτως πρόοδο. Μάλλον, θα έλεγα, εκτιμώντας ιστορικά την κατάσταση, ότι είχαμε οπισθοδρόμηση. Δεν θα περίμενε κανείς ότι σε ενάμιση χρόνο θα μπορούσαμε να είχαμε τη λύση».

«Οι αξιώσεις της Τουρκίας, οι οποίες έχουν να κάνουν με την αποστρατιωτικοποίηση, με τις γκρίζες ζώνες, με τη γαλάζια πατρίδα, ανατρέχουν δεκαετίες, δεν είναι κάτι τωρινό», ανέφερε. «Εκείνο, το οποίο έχει σημασία, είναι ότι αυτά τα ζητήματα πλέον δεν συζητούνται. Η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει για οποιαδήποτε ζητήματα ανάγονται στην κυριαρχία της και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Είναι κάτι που αφορά μόνο την Ελλάδα. Όπως, επίσης, και τα ζητήματα, τα οποία έχει λύσει το διεθνές δίκαιο σε σχέση με την κυριαρχία επί νήσων. Είναι ζητήματα, τα οποία δεν συζητούνται. Άρα, τα ζητήματα αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο ελληνοτουρκικού διαλόγου», υπογράμμισε.



Αναφορικά με την απόφαση της κυβέρνησης που λέει ότι η Τουρκία είναι στον εθνικό κατάλογο ασφαλών τρίτων χωρών σημείωσε πως επανεκδόθηκε μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έτσι ώστε να καταστεί πληρέστερη η αιτιολογία της.

«Η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα για πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται στην επικράτειά της, παραδείγματος χάριν του Σύρου. Δηλαδή, δεν αφορά συνολικά την εκτίμηση αν η Τουρκία είναι μία χώρα, η οποία εφαρμόζει πολιτική δικαιωμάτων οριζόντια ή αν πρόκειται για χώρα, η οποία υιοθετεί τους βασικούς χάρτες των δικαιωμάτων», σημείωσε.

Αυτό, εξήγησε, έχει μία πρακτική συνέπεια, υπό την έννοια ότι στην περίπτωση που χαρακτηρίζεται ασφαλής η χώρα για τους πολίτες αυτών των τρίτων χωρών, είναι δυνατή η επιστροφή τους, σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασύλου».

«Άρα, είναι ζήτημα που αφορά αμιγώς το μεταναστευτικό και αφορά αμιγώς τις τυχόν επιστροφές, οι οποίες θα γίνουν αν δεν χορηγηθεί άσυλο», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

