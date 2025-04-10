«Το συζητάω με τον εαυτό μου και το βλέπω ως συγκινητικό μήνυμα από πολλούς, νέους γυναίκες και κορίτσια. Αν κάτι τέτοιο συμβεί θα είμαι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε συνέντευξή της στον ALPHA, ερωτηθείσα αν είναι έτοιμη για τη διακυβέρνηση της χώρας.

«Θα ήταν ψευδεπίγραφο να απαντήσω "ναι" αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι ετοιμάζομαι και θα συνεχίζω να ετοιμάζομαι κάθε μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε αν φοβάται την ευθύνη, απάντησε: «Να αγαπάς την ευθύνη, έλεγε ο Καζαντζάκης. Εγώ δεν μιλάω για θέσεις εξουσίας αλλά για θέσεις ευθύνης. Αρχή μου, είναι τους πολίτες να μην τους κοροϊδεύω ποτέ».

Διευκρίνισε δε, ότι η ίδια δεν δηλώνει έτοιμη αλλά «ετοιμαζόμενη» . «Δεν δηλώνω έτοιμη αλλά ετοιμαζόμενη για την πρωθυπουργία. Αυτό που πρέπει να γίνει απαιτεί πολλές δυνάμεις και μεγάλη συμμετοχή του κόσμου».

Δημοψήφισμα

Στην ερώτηση εάν το 2015 είχαμε επιμείνει στο ''όχι'' του δημοψηφίσματος η ζωή μας θα ήταν πολύ καλύτερη, είπε: «Θα είχαμε περάσει μια μεγάλη δυσκολία, αλλά πιστεύω ότι θα ήμασταν πολύ καλύτερα».

Αναφερόμενη στη δραχμή, δήλωσε: “Ποτέ δεν έχω πει ότι θέλω επιστροφή στη δραχμή. Δεν πιστεύω ότι κανένα νόμισμα είναι η λύση για όλα. Πιστεύω ότι ο λαός πρέπει να είναι κυρίαρχος και να μην εκβιάζεται. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχουμε την εναλλακτική ενός ψηφιακού νομίσματος”.

Σχολιάζοντας τον Αλέξη Τσίπρα, είπε: “Μπήκα στη θέση της Προεδρίας της Βουλής γιατί αρνήθηκα να συμμετάσχω στην κυβέρνηση. Ο Τσίπρας μου πρότεινε το υπουργείο Εσωτερικών, αλλά είχα ήδη διαφωνίες. Υπερασπίστηκα τον Τσίπρα ως δικηγόρος και τον στήριξα όταν πίστεψα ότι μπορεί να φέρει αλλαγές. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να μείνει στο ‘λαγούμι’ του, καθώς στην κοινωνία υπάρχουν καλύτερα πρόσωπα. Ένας άνθρωπος που παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος και κυβέρνησε με αντικοινωνικό τρόπο δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα”.

