Ζ. Κωνσταντοπούλου για τα εξοπλιστικά: Η άμυνα προϋποθέτει λαό περήφανο και όχι μια κοινωνία εξαθλιωμένη

«Είναι βέβαιο ότι προερχόμαστε και υπερασπιζόμαστε δύο διαφορετικούς κόσμους. Εμείς μιλάμε για τους ανθρώπους. Εσείς μιλάτε για τα λεφτά. Εμείς μιλάμε για την πατρίδα που αποτελείται πρώτα από όλα από τους ανθρώπους, τον λαό, τους πολίτες, εσείς μιλάτε για την άμυνα που την οραματίζεστε σαν εξοπλισμούς, όπλα, χρήματα, συμβάσεις διαφθοράς… χρήματα, χρήματα, χρήματα από αυτά που πηγαίνουν συνήθως σε μίζες, σίγουρα σε τσέπες και ποτέ στους πολίτες», δήλωσε απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στη Βουλή, στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, για τον προγραμματισμό αμυντικών εξοπλισμών και την αμυντική πολιτική της χώρας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «η άμυνα, η πατρίδα και η υπεράσπισή της, προϋποθέτει πρώτα από όλα λαό περήφανο, πολίτες ευτυχισμένους, φρόνημα στις ψυχές των ανθρώπων και όχι μια κοινωνία εξαθλιωμένη, απομονωμένη, περιθωριοποιημένη, όπως τη θέλετε εσείς. Η κοινωνία όλο το τελευταίο διάστημα δείχνει τον δρόμο και φωτίζει το μέλλον γιατί δεν δέχεται να συζητά μαζί σας αυτά που θέλετε εσείς».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε εκτενή αναφορά στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, το οποίο χαρακτήρισε «έγκλημα» ενώ είπε ότι ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι «έχει και προσωπική ποινική ευθύνη». Προσέθεσε ότι «το πολιτικό προσωπικό προσπαθεί να αποσείσει τον έλεγχο και να ελέγξει τη Δικαιοσύνη. Μεθαύριο η ΚΟ της ΝΔ θα προσπαθήσει να στοιχειοθετήσει τους λόγους για να μην ελεγχτεί ο κ. Τριαντόπουλος και ο κ. Μητσοτάκης από την προανακριτική επιτροπή που συστήθηκε». Υποστήριξε ότι «ο τόπος του εγκλήματος στα Τέμπη αλλοιώθηκε, με τρόπο δόλιο, εγκληματικό και εσείς αυτές τις ημέρες προσπαθείτε να το συγκαλύψετε και προσπαθείτε να αποφύγετε τον έλεγχο» ενώ σημείωσε ότι «το υλικό που προκάλεσε την έκρηξη… ήταν παράνομο, εύφλεκτο, μένει να προσδιοριστεί αν ήταν στρατιωτικό και αν σχετιζόταν με παράνομες επιχειρήσεις στρατιωτικές». Δήλωσε ότι το κόμμα της θα συνεχίσει να μιλά «τη γλώσσα της αλήθειας» και να φέρνει στη Βουλή «αυτά που δεν θέλει ο κ. Μητσοτάκης να συζητήσουμε».

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε τον πρωθυπουργό «να απαντήσει τι θα κάνει για τις συνεχόμενες γυναικοκτονίες» στη χώρα ενώ υπενθύμισε ότι του έχει καταθέσει «45 επίκαιρες ερωτήσεις για το θέμα».

Για το πρόσφατο ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ και τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, η κυρία Κωνσταντοπούλου διερωτήθηκε «με ποιο δικαίωμα πήγε να επισκεφτεί και να ”αγκαλιάσει” έναν καταζητούμενο από το διεθνές ποινικό δικαστήριο, εγκληματία πολέμου, που ελέγχεται και για εγκλήματα και κατά της ανθρωπότητας». «Είναι ωραίες οι κορώνες περί πατριωτισμού αλλά… η πατρίδα είναι εγγεγραμμένη στο Σύνταγμα μας και συνυφασμένη με τη δημοκρατία και τον λαό, με την ελευθερία ως κοινωνικό δικαίωμα και αγαθό», συμπλήρωσε, λέγοντας ότι «η Πλεύση Ελευθερίας συγκροτήθηκε για την εγγύηση συνθηκών ελευθερίας και σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των πολιτών».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε ότι η ΝΔ είναι ένα κόμμα με χρέος 500 εκατ. ευρώ «που μας κάνει μαθήματα δια στόματος Μητσοτάκη, περί υπευθυνότητας». «Μα ποια υπευθυνότητα όταν χρωστάτε 500 εκατ. στις τράπεζες;», διερωτήθηκε.

Για τις «εξοπλιστικές συμβάσεις» τόνισε ότι «είναι πηγή διαφθοράς και ιστορικά έχουν συντελέσει στην υπερχρέωση της χώρας μας». Επισήμανε ότι «την άμυνα της χώρας την εγγυήθηκε αυτός ο πολύ μεγάλος αν και μικρός λαός… και αντιστάθηκε και στα τανκς». «Την άμυνα της χώρας θα την εγγυηθεί ο λαός αυτής της χώρας που έχει υψηλό αίσθημα αγάπης για την Ελλάδα, τη χώρα που αξίζουμε και όχι τη χώρα του ”πάμε και όπου βγει”».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.