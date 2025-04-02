Συνάντηση Χριστοδουλίδη - Τατάρ: «Πρόοδος» σε 4 θέματα - «Καλύτερη η συζήτηση» για τα οδοφράγματα

Πρόοδος σε τέσσερα από τα έξι σημεία που έθεσε ο ΓΓ του ΟΗΕ, σημειώθηκε κατά τη σημερινή συνάντηση στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του προέδρου του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ, όπως είπε σε δηλώσεις του ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Παράλληλα, προανήγγειλε και νέα συνάντηση πριν το Πάσχα.

Στις δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε αρχικά πως η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία της ελληνοκυπριακής πλευράς, σε συνέχεια της άτυπης διάσκεψης στη Γενεύη.

Όπως είπε, όντως υπήρξε πρόοδος, σε τέσσερα θέματα και ανέφερε συγκεκριμένα «συμφωνήσαμε στη σύσταση Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία με 12 μέλη από κάθε πλευρά. Θα εισηγηθούμε τα ονόματα στα Ηνωμένα Έθνη μέχρι τις 15 Απριλίου».

Το δεύτερο θέμα, είπε, «αφορά τα θέματα περιβάλλοντος, η Τεχνική Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συζητήσει συγκεκριμένα θέματα σε συνέχεια και της εισήγησης που κάναμε εμείς στις συζητήσεις που έγιναν στη Γενεύη».

Όπως σημείωσε, «το τρίτο θέμα αφορά το ζήτημα της αποκατάστασης των κοιμητηρίων. Θα προχωρήσει η Τεχνική Επιτροπή για τα Μνημεία».

Σημείωσε ότι «το τέταρτο θέμα αφορά την αποναρκοθέτηση. Εκείνο που συμφωνήθηκε είναι να γίνει ανταλλαγή μέσω των διαπραγματευτών σε σχέση με το σε ποια σημεία επιθυμούμε να γίνει αποναρκοθέτηση».

Όσον αφορά στο πέμπτο σημείο, αυτό των οδοφραγμάτων, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως υπήρξε πρόοδος, αλλά όχι αποτέλεσμα. Όπως εξήγησε, η συζήτηση ήταν καλύτερη από την προηγούμενη φορά, υπήρξε κάποια πρόοδος, χωρίς, όμως, να υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, ενώ η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επίπεδο διαπραγματευτών.

Σε σχέση με το τελευταίο θέμα, που αφορά το ζήτημα της ενέργειας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε πως υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τη δική μας πλευρά, καθώς ξεφεύγουν και του πλαισίου που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει, η οποία εξέφρασε ενδιαφέρον να στηρίξει οικονομικά αυτή την προσπάθεια.

Ο Κύπριος πρόεδρος συνέχισε λέγοντας πως πέραν από αυτά τα θέματα, ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία έθεσε άλλα δύο θέματα. Το ένα, είπε, αφορά το θέμα της εφαρμογής των όσων έχουν συμφωνηθεί στην Πύλα και τη σημασία να εφαρμοστούν όσα συμφωνήθηκαν και το δεύτερο ήταν κάποια συγκεκριμένα αιτήματα της μαρωνιτικής κοινότητας, τα οποία θα εξεταστούν «και θα δούμε αν θα υπάρξει θετική ανταπόκριση».

Ζήτησε νέα συνάντηση το συντομότερο δυνατόν, πριν από το Πάσχα, κάτι που θα γίνει. «Αναμένουμε αυτή την εβδομάδα, όπως έχουμε ενημερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη που βρίσκονται στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, για την ανακοίνωση σε σχέση με τον προσωπικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ και το cyprustimes.

Σήμερα, πρόσθεσε, όλες οι κινήσεις και ενέργειες της ελληνοκυπριακής πλευράς κινήθηκαν στο πλαίσιο αυτών που έγιναν και συζητήθηκαν στη Γενεύη, με μοναδικό στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

«Έγιναν ειδικές αναφορές και από δικής μου πλευράς και από τον κ. Τατάρ σε σχέση με τα όσα συζητήσαμε στη Γενεύη και είμαστε εδώ, ξέρουμε πού θέλουμε να φτάσουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, ξέρουμε πώς θα φτάσουμε στον στόχο μας και αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται», δήλωσε.

Ερωτηθείς πού ξεφεύγουν του ευρωπαϊκού πλαισίου οι θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς στο θέμα της ενέργειας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η θέση μας είναι ότι τα όποια Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης θα πρέπει να ενισχύουν την προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου».

Πρόσθεσε πως κανένα ΜΟΕ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποδομή ή να αξιοποιηθεί ως ενίσχυση επιχειρηματολογίας για άλλη μορφή λύσης του Κυπριακού, «και αναφέρομαι προφανώς στα δύο κράτη, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, και αυτή είναι και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκφράστηκε και με τη γνωστή επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και στο συγκεκριμένο έργο που η ΕΕ είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει».

Ερωτηθείς τι καινούργιο προέκυψε στο θέμα των οδοφραγμάτων, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι σήμερα έγινε ουσιαστική συζήτηση. «Εξήγησα το πόσο σημαντικό για μας είναι και το θέμα του Πυροϊού-Αθηένου και το θέμα των Κοκκίνων, με συγκεκριμένες αναφορές στην απόσταση, με συγκεκριμένες απαντήσεις σε ανησυχίες που εκφράστηκαν», είπε.

Πρόσθεσε πως έγινε μια συζήτηση, και ο ίδιος δήλωσε πως θεωρεί ότι ήταν καλύτερη η συζήτηση σε σχέση με την προηγούμενη που υπήρξε από την τουρκοκυπριακή πλευρά μια απλή άρνηση. «Έγινε μια συζήτηση, είχαμε επιχειρηματολογία. Μάλιστα δείξαμε και συγκεκριμένους χάρτες και αυτά θα συνεχιστούν, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και στο επίπεδο των διαπραγματευτών», είπε.

Σε ερώτηση αν δεν είναι πλέον αρνητικός ο κ. Τατάρ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν θέλει να μιλήσει εκ μέρους του κ. Τατάρ. «Αλλά μπορώ να σας πω ότι έγινε καλύτερη συζήτηση από την προηγούμενη φορά. Δεν έχουμε θετικό αποτέλεσμα, εξήγησα γιατί είναι σημαντικό το Πυρόι-Αθηένου, γιατί είναι σημαντικό το θέμα των Κοκκίνων, πώς θα επωφεληθούν οι κάτοικοι των περιοχών και όταν μιλάμε για ΜΟΕ θα πρέπει το σύνολο του κυπριακού λαού να επωφελείται. Αντιλαμβάνομαι τη σημασία της Μιας Μηλιάς για τον ίδιο, εκείνο που ζήτησα και εξήγησα, επαναλαμβάνω, χρησιμοποιώντας και χάρτη, είναι πόσο σημαντικά είναι αυτά τα δύο οδοφράγματα», είπε.

Ερωτηθείς αν ο χάρτης που παρουσίασε είναι ο ίδιος που παρουσίασε σε προηγούμενη συζήτηση, ο Κύπριος πρόεδρος απάντησε θετικά. «Ναι, με πιο συγκεκριμένες αναφορές, με αποστάσεις, με το πώς θα λειτουργήσει και στις δύο περιπτώσεις και στο θέμα του Πυρόι- Αθηένου και στο θέμα των Κοκκίνων που αφορά μια πολύ μικρή απόσταση, η οποία θα διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή των κατοίκων της περιοχής», είπε.

Ερωτηθείς αν ο κ. Τατάρ θα αναμένει απαντήσεις από την Τουρκία για το θέμα των μαρωνιτικών χωριών, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν του είπε πώς θα κινηθεί ο ίδιος μετά το πέρας της συνάντησης που είχαν σήμερα, αλλά σε αρκετά των θεμάτων που συζητήθηκαν απαιτείται η συγκατάθεση από πλευράς της Τουρκίας και του τουρκικού κατοχικού στρατού.

Τέλος, ερωτηθείς αν υπάρχει ανταπόκριση στο αίτημα για αποκλειστική απασχόληση με το Κυπριακό του απεσταλμένου του ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι αυτό γίνεται από πλευράς Ηνωμένων Εθνών για να δοθεί η συγκατάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Δόθηκαν αυτές οι διευκρινίσεις για την ανάγκη κάποιος να ασχοληθεί αποκλειστικά, έτσι ώστε τον Ιούλιο να έχουμε αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα στο οποίο αποσκοπούμε είναι η επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών», είπε και πρόσθεσε πως δεν μπορεί να υπάρξει διορισμός απεσταλμένου, ο οποίος θα ασχολείται ή θα επισκέπτεται την Κύπρο και την περιοχή μία, δύο φορές κάθε δίμηνο.

«Θέλουμε κάποιον ο οποίος αποκλειστικά να ασχολείται με αυτό το θέμα και να βοηθήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών. Είναι αυτά που μεταφέραμε στα Ηνωμένα Έθνη και οφείλω να πω ότι και τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη αντιλαμβάνονται τη σημασία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ήταν παρών στη Γενεύη, με τον Γενικό Γραμματέα συμφωνήσαμε κάποια πράγματα, τέλος Ιουλίου με τον Γενικό Γραμματέα ξανά θα γίνει αυτή η συνάντηση και θα πρέπει να υπάρξουν αποτελέσματα», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

