Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την καμπάνια ενημέρωσης για την πλατφόρμα e-katanalotis.gr το υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει ότι το media έγινε από την ανάδοχο εταιρεία με την πάγια διαδικασία που προβλέπεται για τις καμπάνιες του δημοσίου.
Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο αναφέρει:
«Η δράση είναι ενταγμένη στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 - 2025, στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Ανάπτυξης, με απόφαση που ελήφθη στις 5 Μαρτίου 2024 για την κατάρτιση πλάνου δημοσιότητας.
Η καμπάνια αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών για την ύπαρξη, λειτουργία και τις πληροφορίες της πλατφόρμας e-katanalotis.gr. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο για τους καταναλωτές, διότι συγκρίνουν τις τιμές και μπορούν να αποφασίζουν καλύτερα για το συμφέρον τους ως προς τις αγορές τους.
Ο ενημερωμένος καταναλωτής μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στον έλεγχο και τη μείωση των τιμών, καθώς συμβάλλει στην ύπαρξη ανταγωνισμού. Και αυτός ακριβώς είναι ο στόχος της συγκεκριμένης καμπάνιας.
Η κατάρτιση του media plan έγινε από την ανάδοχο εταιρεία με την πάγια διαδικασία που προβλέπεται για τις καμπάνιες του δημοσίου, όπως έχει οριστεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης».
