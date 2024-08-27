Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, θα συνδεθεί μέσω zoom στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας από τα Χανιά και αναμένεται να ανακοινώσει αλλαγές.

Η αποχώρηση οκτώ μελών που ανήκουν στην κίνηση των «87» από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας έδωσε τον τόνο των διαθέσεων που υπάρχουν, ενώ στη σκληρή γραμμή δείχνει να παραμένει και ο Παύλος Πολάκης.

Υπενθυμίζεται πως ανάμεσα στους «87» της εσωκομματικής αντιπολίτευσης βρίσκονται και επτά βουλευτές.

Όλγα Γεροβασίλη, Κατερίνα Νοτοπούλου, Διονύσης Καλαματιανός, Χρήστος Γιαννούλης, Μίλτος Ζαμπάρας, Αθηνά Λινού και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος θα έχουν πιθανότατα, αναλόγως και πως θα εξελιχθεί η συνεδρίαση τη δυνατότητα να εκφράσουν τις ενστάσεις που έχουν.

Ο Παύλος Πολάκης, ως ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, δεν θα είναι παρών και όλα δείχνουν πως το «γυαλί» με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει.

Πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα θα ληφθούν όπως το νέο κείμενο παρέμβαση 870 μελών του κόμματος το οποίο υπογράφουν και 34 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Πηγή: skai.gr

