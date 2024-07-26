Υπουργείο Άμυνας προς Άγκυρα: Ουδείς «σεβασμός» σε παράνομες ενέργειες επεδείχθη, ή θα επιδειχθεί στο μέλλον

Σκληρή απάντηση στην Άγκυρα δίνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, απαντώντας σε ισχυρισμούς του τουρκικού υπουργείου Άμυνας για την ένταση που σημειώθηκε ανοιχτά της Κάσου με ιταλικό ερευνητικό πλοίο.

Ουδείς «σεβασμός» επεδείχθη, ή θα επιδειχθεί στο μέλλον, από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στη νομίμως οριοθετημένη ζώνη Ελλάδας – Αιγύπτου, όπως το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλέπει και επιβάλλει.

Αναφορικά με το πλοίο ιταλικής σημαίας, οι πηγές του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας δήλωσαν τα εξής στα τουρκικά ΜΜΕ: «Στις 22 Ιουλίου, το εν λόγω πλοίο προειδοποιήθηκε να μην εισέλθει στη Ζώνη Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μας και εμποδίστηκε από τα πλοία μας. Αργότερα, ως αποτέλεσμα του συντονισμού που έγινε, του δόθηκε η άδεια να εκτελέσει εργασίες στις καθορισμένες συντεταγμένες και αποχώρησε από την υφαλοκρηπίδα μας ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητά του υπό τη συνοδεία των πλοίων των Ναυτικών μας Δυνάμεων».

📝 Atina, kıta sahanlığımızı tanıdı!



🔸 Ege Denizi’nde uluslararası yasalara aykırı hareket eden Atina, karşısında Türk donanmasını bulunca Türkiye’ye boyun eğdi.



🔸 D. Akdeniz’de Türkiye’den izin istedi.https://t.co/dBc9k2JkTt pic.twitter.com/Eh5nUVNe5N — Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) July 26, 2024

Σε προκλητικούς ισχυρισμούς προχωρούν τα τουρκικά ΜΜΕ την Παρασκευή για το σκηνικό έντασης που έστησε η Άγκυρα ανοιχτά της Κάσου. Η Τουρκία φαίνεται ότι επιχείρησε να εκμεταλλευθεί τις έρευνες του ιταλικού πλοίου προκειμένου να αμφισβητήσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ακυρώνοντας την οριοθετημένη ελληνική ΑΟΖ βάσει της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας και να παγιώσει το τουρκολυβικό μνημόνιο.

«Η Ελλάδα αναγνώρισε την υφαλοκρηπίδα μας» και «δώσαμε άδεια στην Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε τουρκικά πρωτοσέλιδα. «Η Ελλάδα, η οποία προσπάθησε με κάθε τρόπο να κάνει τον κόσμο να αποδεχθεί τον ισχυρισμό της ότι η υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο είναι 12 μίλια, ήρθε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο» αναφέρουν ακόμα τα τουρκικά ΜΜΕ.

Τα προκλητικά πρωτοσέλιδα έρχονται στον απόηχο και των αναφορών του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας για το Κυπριακό, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο που συνεδρίασε υπό την προεδρία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, στην έβδομη παράγαφο του ανακοινωθέντος σημειώνεται πως κατά τη συνεδρίαση του τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής: «Τονίστηκε ότι η εποικοδομητική μας προσέγγιση, η οποία έχει ως προτεραιότητα το διάλογο στα θέματα του Αιγαίου και της Μεσογείου, δεν θα επιτραπεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης και επισημάνθηκε ότι θα συνεχιστεί η ασυμβίβαστη πρακτική της προάσπισης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας.

Στο ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου αναφέρθηκε την Πέμπτη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επιβεβαιώνοντας την τουρκική αδιαλλαξία.

Πηγή: skai.gr

