Αναφορές στο Κυπριακό, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο περιλαμβάνει το τελικό ανακοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιότητα, μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας υπό την προεδρία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στην έκτη παράγραφο του ανακοινωθέντος «σημειώνεται ότι το κλίμα ειρήνης, ηρεμίας και ασφάλειας που επικρατεί σε ολόκληρη την Κύπρο εδώ και μισό αιώνα χάρη στην ειρηνευτική επιχείρηση που διεξήγαγε η Τουρκία στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών και υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτριας χώρας έχει αναμφισβήτητα επιβεβαιώσει ενώπιον της Ιστορίας τη νομιμότητα και την επιτυχία της επιχείρησης».

Στην ίδια παράγραφο προστίθεται ακόμη: «Τονίζεται ότι θα διατηρηθεί η αποφασιστική μας στάση για την επίλυση του Κυπριακού, που αποτελεί εθνική μας υπόθεση, για λύση δύο κρατών στη βάση της κυριαρχικής ισότητας και της ισότιμης διεθνούς θέσης του τουρκοκυπριακού λαού και της αναγνώρισης της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου" ως ισότιμου μέλους της διεθνούς κοινότητας».

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, στην έβδομη παράγαφο του ανακοινωθέντος σημειώνεται πως κατά τη συνεδρίαση του τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής: «Τονίστηκε ότι η εποικοδομητική μας προσέγγιση, η οποία έχει ως προτεραιότητα το διάλογο στα θέματα του Αιγαίου και της Μεσογείου, δεν θα επιτραπεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης και επισημάνθηκε ότι θα συνεχιστεί η ασυμβίβαστη πρακτική της προάσπισης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.