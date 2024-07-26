«Το έχω πει στη Βουλή από προχθές ότι δεν βλέπω λόγο να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο και δεν σκοπεύω να εκδώσω την υπουργική απόφαση», επισήμανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην ΕΡΤ αναφερόμενος στη νομοθετική ρύθμιση, με την οποία οι γιατροί δεν θα έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αν δεν καλύπτουν εφημερίες στα δημόσια νοσοκομεία, στις άγονες περιοχές.

Ο ίδιος πρόσθεσε, ακόμη:

«Η συνδικαλιστική κινητοποίηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και από τους κατά τόπους συλλόγους - που έχουν ζητήσει από τους ιδιώτες ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς να μην συνταγογραφούν ηλεκτρονικά, εάν υποτεθεί ότι επιτυγχάνεται, θα σήμαινε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τους ασθενείς. Είναι μια εχθρική ενέργεια προς τους ασθενείς, όχι προς τον υπουργό».

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε, ακόμη:

«Στο νομοσχέδιο έχουμε μια σειρά διατάξεων. Δίνουμε περισσότερα χρήματα στους γιατρούς για να πάνε στα νησιά. Δίνουμε περισσότερες άγονες περιοχές, μεγαλύτερα επιδόματα. Κάνουμε πολύ πιο ελκυστικό το περιβάλλον. Θα έχουμε τελικά προσέλευση γιατρών εκεί που μέχρι χθες δεν είχαμε».

Ο ίδιος έκανε έκκληση στους γιατρούς να μην ταλαιπωρήσουν τον κόσμο συνολικά. Ενώ σημείωσε:

«Έχω βγει σε δεκάδες ομιλίες μου και λέω σέβομαι τους γιατρούς, τους ξεχωρίζω, τους θεωρώ σπουδαίους.

Τους πείραξε ότι είπα -λέει- σε μια εκπομπή ότι το κράτος μας σπούδασε τζάμπα.

Για μένα, για τον Άδωνι Γεωργιάδη θα πω το ίδιο. Εμένα το κράτος με σπούδασε τζάμπα. Δεν το είπα υποτιμητικά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.