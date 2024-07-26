ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Παρακολουθούν, συγκαλύπτουν, δεν έχουν ίχνος ντροπής»

«Παρακολουθούν, συγκαλύπτουν, δεν έχουν ίχνος ντροπής: Η σημερινή αποκάλυψη του Inside Story για τους κοινούς στόχους EYΠ και Predator δεν αφήνει ίχνος αμφιβολίας για την τεράστια επιχείρηση παρακολούθησης "εχθρών" και φίλων που ενορχηστρώθηκε και εκτελέσθηκε από το σύστημα Μαξίμου», αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Όπως αποκαλύπτει η δημοσιογραφική έρευνα, έναν στους τρεις στόχους του Predator τον άκουγε και επισήμως η ΕΥΠ, το ίδιο διάστημα ή κοντινό με αυτό της απόπειρας μόλυνσής τους με το κατασκοπευτικό λογισμικό», σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση, σχολιάζοντας ότι «κανείς δεν έχει βγει να εξηγήσει γιατί η ΕΥΠ παρακολουθούσε υπουργούς και στελέχη της ΝΔ, δημοσιογράφους, δικηγόρους, επιχειρηματίες, έναν εφοριακό, έναν εισαγγελέα ή ακόμα και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της αστυνομίας».

«Το ρεπορτάζ αναδεικνύει ταυτόχρονα και τις μεθοδεύσεις συγκάλυψης: όποτε έβγαινε κάποιο στοιχείο στη δημοσιότητα, σταματούσε η παρακολούθηση των εμπλεκόμενων προσώπων ή άλλαζε το μέσο αυτής, όποτε οι "στόχοι" διεκδικούσαν να μάθουν τι συμβαίνει άλλαζε αστραπιαία το νομικό πλαίσιο. Επρόκειτο δηλαδή για κανονική επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Μεθοδευμένη και άριστα συντονισμένη από το Μέγαρο Μαξίμου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι "στόχοι" Χατζηδάκης και Μουσουρούλης θα βγουν να μιλήσουν ή θα διατηρήσουν τη στάση σιωπής που γεννάει εύλογα ερωτήματα; Ο κ. Θεοδωρικάκος θα μιλήσει για την απόπειρα εγκατάστασης Predator στο κινητό του, όπως αποκαλύπτεται σήμερα; Έχει κάποιο σχόλιο ο εκδότης του Πρώτου Θέματος κ. Καραμήτσος, ο οποίος αποτελούσε κι εκείνος στόχο παρακολούθησης, όπως σήμερα επίσης αποκαλύπτεται;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει με σειρά ερωτημάτων:

«Ο Γ. Μυλωνάκης, στενός συνεργάτης του Κυρ. Μητσοτάκη και πλέον υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, για ποιους λόγους "εθνικής ασφαλείας" παρακολουθείτο, όπως και η σύζυγός του; Για ποιο λόγο η ΕΥΠ είχε βάλει στο στόχαστρο τον Οικονομικό Εισαγγελέα Χρήστο Μπαρδάκη; Αν οι λόγοι ήταν υπαρκτοί, γιατί διατηρούνται στις θέσεις τους ή γιατί αναβαθμίστηκαν;

Ο πρώην γ.γ. του Μαξίμου και ανιψιός του πρωθυπουργού θα δώσει επιτέλους εξηγήσεις ή θα ασχολείται με απειλές μηνύσεων και εξωδίκων προς όποιον αναφέρεται στην εμπλοκή του;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που από την πρώτη στιγμή που εγκαταστάθηκε στο Μαξίμου, το 2019, έθεσε υπό τον έλεγχό του την ΕΥΠ, εξακολουθεί να πιστεύει (ή να ελπίζει) ότι δεν θα λογοδοτήσει για αυτό το έγκλημα κατά της Δημοκρατίας;».

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ

Σήμερα αποκαλύφθηκαν οι κοινοί στόχοι παρακολουθήσεων predator και ΕΥΠ.

Ένα ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων με έδρα το Μαξίμου λειτουργούσε ανεξέλεγκτα. Με την οικογένεια Μητσοτάκη στο επίκεντρο.

Αυτό έπρεπε να ήταν το πρώτο θέμα παντού.

Αλλά φυσικά, για το «Πρώτο Θέμα» δεν αποτελεί καν είδηση.

Τι νόημα έχει η δημοσιογραφία όταν σου έχουν χαρίσει 26 εκ.€ από τα δάνεια σου;

Πραγματικά ντροπή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.