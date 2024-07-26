Τσακλόγλου στον ΣΚΑΪ: «Fake news» η 6αήμερη εργασία στην Ελλάδα

Δεν υφίσταται εξαήμερη εργασία στην Ελλάδα τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, κάνοντας λόγο για «fake news».

Επισήμανε, ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου οι αιτήσεις για έκτακτη βάρδια εργασίας που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από το 0,1% του συνόλου των επιχειρήσεων στη χώρα μας - για την ακρίβεια ήταν μόλις το 0,076%.

Μιλώντας για την αναθεώρηση του πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων ο κ. Τσακλόγλου υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η μείωση της ταλαιπωρίας του ανάπηρου πολίτη κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης του από τα ΚΕΠΑ.

Σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση των ΚΕΠΑ, ο υφυπουργός σημείωσε ότι αυτή γίνεται σε τρία επίπεδα αυτή τη στιγμή. Το πρώτο επίπεδο αφορά στην αύξηση του αριθμού των ιατρών οι οποίοι διενεργούν τις εξετάσεις ή τις ιατρικές επισκέψεις για τα ΚΕΠΑ. Το δεύτερο στην κατά 50% αύξηση των αποζημιώσεων ανά επίσκεψη ή ανά εξέταση για την προσέλκυση νέων ιατρών και τη στελέχωση των ΚΕΠΑ με όλες τις ενδεδειγμένες ειδικότητες. Το τρίτο επίπεδο αφορά στη βελτίωση της προσβασιμότητας στις δομές των ΚΕΠΑ για τα άτομα με αναπηρία.

Για το επίδομα μητρότητας ο κ. Τσακλόγλου επισήμανε πως στόχος του υπουργείου Εργασίας παραμένει η συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να μειωθεί η ανασφάλεια της εργαζόμενης μητέρας η οποία θέλει να δημιουργήσει οικογένεια χωρίς ωστόσο, να κινδυνεύσει η θέση εργασίας της ή το βιοτικό της επίπεδο.

Τέλος, για τη απασχόληση των συνταξιούχων ο υφυπουργός σημείωσε ότι παρόλο μειώθηκαν σημαντικά τα ποσοστά ανεργίας κατά την προηγούμενη πενταετία, βλέπουμε ότι παρουσιάζονται μεγάλες στενότητες στην αγορά εργασίας.

«Στόχος μας είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ομάδων που το ποσοστό συμμετοχής τους στο εργατικό δυναμικό είναι πολύ χαμηλότερο στην Ελλάδα από ότι στην Ευρώπη όπως νέοι, γυναίκες, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι» δήλωσε.

