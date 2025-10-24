ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει διαχρονικά τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ

«Σαν σήμερα, πριν από 80 χρόνια, στις 24 Οκτωβρίου 1945, ιδρύθηκε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, με αποστολή τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Στο σύγχρονο ασταθές και απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον, με δεκάδες συγκρούσεις να μαίνονται παγκοσμίως, η πλήρης και συνεπής εφαρμογή των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ», σημειώνει.

«Η Ελλάδα, ως ιδρυτικό κράτος μέλος του ΟΗΕ και εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026, στηρίζει διαχρονικά τους σκοπούς και τις αρχές του Οργανισμού, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στον απαρέγκλιτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε συστηματικά από κοινού με τα κράτη όλου του κόσμου για την αντιμετώπιση των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων μέσω του διαλόγου και της πολυμερούς διπλωματίας», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

