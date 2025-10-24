Μητσοτάκης: «Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για το στεγαστικό - Αναμένονται εξαγγελίες από την κυβέρνηση»

Για εξαγγελίες από την ελληνική κυβέρνηση για το στεγαστικό πρόβλημα έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης μετά το πέρας των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Σε ερώτηση για τη συζήτηση, που έγινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το θέμα, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι «η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεδιπλώσει ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο για το ζήτημα της στέγης» επικαλούμενος εκ νέου το μέτρο της επιστροφής ενός ολόκληρου ενοικίου στα τέλη Νοεμβρίου.

«Καταρχάς, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει ξεδιπλώσει, πιστεύω, ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, το οποίο αντιμετωπίζει το οξύ πρόβλημα και από την πλευρά της ζήτησης και από την πλευρά της προσφοράς», είπε αρχικά. «Πράγματι, το μέτρο το οποίο θα υλοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου, η επιστροφή δηλαδή ενός πλήρους ενοικίου σε όλους τους ενοικιαστές μέχρι του ύψους των 800 ευρώ, είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία τόνωσης του εισοδήματος όσων σήμερα βρίσκονται στο νοίκι. Αλλά δεν είναι το μόνο μέτρο, προφανώς, το οποίο υλοποιεί η Ελληνική Κυβέρνηση».

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε στη συνέχεια να εκφράσει την ικανοποίηση του για τη συγκεκριμένη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη έχει ρόλο να παίξει δίνοντας μας περισσότερη ευελιξία στη χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων».

«Εγώ χαίρομαι γιατί αυτή η συζήτηση έγινε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήταν μια ευκαιρία να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να συγκρίνουμε και τις εμπειρίες μας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για να μπορέσουμε να εξετάσουμε, να παρουσιάσουμε, να συζητήσουμε με άλλες χώρες ποιες πολιτικές ήταν αποτελεσματικές, ποιες δεν είναι», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Και συνέχισε: «Έχουμε κοινά προβλήματα, ας πούμε, με άλλες χώρες του Νότου: πώς αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα της βραχυχρόνιας μίσθωσης; Τι περιορισμούς πρέπει να βάλουμε στα ζητήματα αυτά;

Προφανώς αυτά είναι ζητήματα πρωτίστως εθνικής πολιτικής. Η Ευρώπη, πιστεύω, ότι έχει έναν ρόλο όμως να παίξει, δίνοντάς μας σε πρώτη φάση μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση, ενδεχομένως, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, παραδείγματος χάρη για επισκευές σπιτιών, χωρίς να είμαστε αυστηρά περιορισμένοι αυτές οι επισκευές να αφορούν μόνο ενεργειακή αναβάθμιση».

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για εξαγγελίες από την ελληνική κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση επισημαίνοντας ότι μπορούμε να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή αυτών των πρωτοβουλιών. Εν όψει του επόμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να εξετάσουμε και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης.

«Να αναμένετε εξαγγελίες από την Ελληνική Κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση σχετικά σύντομα, καθώς πιστεύω ότι μπορεί να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή τέτοιων πρωτοβουλιών, έχοντας βέβαια τη σύμφωνη γνώμη της Ευρώπης», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Από εκεί και πέρα, εν όψει του επόμενου πολυετούς προγράμματος -αναφέρομαι τώρα στην τρέχουσα περίοδο, στο τρέχον ΕΣΠΑ-, αλλά ενόψει του επομένου προϋπολογισμού, το να εξερευνήσουμε και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης πιστεύω ότι θα είναι μία από τις προτεραιότητες που θα συζητήσουμε, όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε τη συζήτηση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

