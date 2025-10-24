Σύγκρουση Φάμελλου – Πολάκη για την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Θυελλώδης ήταν η χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που σημαδεύτηκε από την έντονη σύγκρουση του Σωκράτη Φάμελλου με τον Παύλο Πολάκη για την επόμενη ημέρα στο κόμμα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την παρολίγον σύρραξη του χανιώτη βουλευτή με τον Γιάννη Ραγκούση.

Στην εισήγηση του ο πρόεδρος του κόμματος τάχθηκε υπέρ της εκλογικής συμπόρευσης με μια πιθανή πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. «Ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Αυτό που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό είναι η ενωτική και συνθετική προοδευτική διέξοδος. Και η δική μας πρόταση περιλαμβάνει την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τη μεγάλη αλλαγή και ανανέωση που έχουμε πετύχει», ανέφερε.

Ακολούθησε έντονη διαφωνία, με τον χανιώτη βουλευτή, όπως ανήρτησε στα social media, να αναφέρει: «Αντικειμενικά η παραίτηση του Αλέξη διασπά και αδυνατίζει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αυτό που μέχρι τώρα έχει καταλήξει και προτείνει ως λόγο και τακτική». Ο Σωκράτης Φάμελλος του απάντησε: «Δεν είναι διάσπαση. Είμαι κάθετα αντίθετος».

Ο Παύλος Πολάκης ανέφερε επίσης πως «αυτά που μέχρι στιγμής έχω ακούσει (πολύ λίγα και γενικόλογα ) σε προγραμματικό επίπεδο από τον Αλέξη Τσίπρα π.χ, για “ταμείο εφοπλιστών” εμένα δεν με εμπνέουν». O Παύλος Πολάκης συμπλήρωσε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πρόγραμμα διατυπωμένο στο συνέδριο και με ανάλυση των αξόνων του πρόσφατα στη ΔΕΘ από τον Σωκράτη Φαμελλο και στη βάση αυτή καλεί τους πάντες και πρώτα από όλα τον ελληνικό λαό».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παύλος Πολάκης φέρεται να αναφέρθηκε και στους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Χουλιαράκη και Δημήτρη Λιάκο, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέση με τη συγκεκριμένη οικονομική πολιτική που χαράσσουν.

Υπέρ της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελλου τάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία του οργάνου με βάση τις τοποθετήσεις τους (26-3).

Η Όλγα Γεροβασίλη ανέφερε πως «Η αριστερά διαχρονικά αλλάζει μορφή εξελισσόταν με μπρος και πίσω διασπάσεις – συνθέσεις. Άλλοι ξεκινήσαμε στον ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι είμαστε σήμερα εδώ. Με τις διασπάσεις, όμως τελειώσαμε εδώ και μήνες».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης επεσήμανε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει πολιτικά και ψυχολογικά κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε σύντροφοι και μας ενώνει η κοινή διαδρομή μας ως χτες, οι κοντινές και κοινές θέσεις στη συγκυρία και η κοινή μας στόχευση για προοδευτική αλλαγή».

«Οι σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετικές. Πιστεύαμε και συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην ενότητα, στη συσπείρωση, στην ανασύνθεση και στην υπέρβαση στον προοδευτικό χώρο», ανέφερε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Ο γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης επεσήμανε: «Η γραμμή που λέει όχι αντιπαράθεση με τον Τσίπρα, αλλά παράλληλες πορείες με στόχο τη σύγκληση συγκρατεί τις κοινωνικές και οργανωτικές μας δυνάμεις και είναι συντριπτική πλειοψηφία στη βάση του κόμματος. Αν είχαμε γραμμή υψηλών τόνων, θα είχαμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό εισπράττω όπου περιοδεύω στη χώρα και στις οργανώσεις μας».

Ο Νίκος Παππάς τόνισε την ανάγκη να «επιταχύνουμε τις πρωτοβουλίες συνεργασίας, ενδεδειγμένη η δήλωση Φάμελλου την ημέρα παραίτησης Τσίπρα».

Ο Γιάννης Ραγκούσης ανέφερε κατά τη συνεδρίαση του οργάνου: «Η ταμπακέρα είναι αν θα αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν νέα σοβαρά πολιτικά δεδομένα μετά την παραίτηση του Α.Τσίπρα, για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και την προοδευτική παράταξη. Δεν θα υπερψήφιζα μία απόφαση που δεν θα αναγνώριζε ότι πλέον υπάρχουν νέα σοβαρά πολιτικά δεδομένα».

Στην ίδια γραμμή και ο Γιάννης Ματζουράνης: «Οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ανταγωνιστικά, αλλά συναγωνιστικά και με λογικές όχι αντιπαράθεσης, αλλά διαλόγου και σύνθεσης για τη δημιουργία εναλλακτικής προοδευτικής κυβερνητικής πρότασης».

Τα αίματα άναψαν και σύρραξη παραλίγο να υπάρξει μεταξύ του Παύλου Πολάκη και του Γιάννη Ραγκούση, όταν ο χανιώτης βουλευτής τον κατηγόρησε για διαρροές προς τον τύπο. Ο υπεύθυνος σχεδιασμού διαμαρτυρήθηκε με τους ψυχραιμότερους να παρεμβαίνουν και τον Σωκράτη Φάμελλο να παίρνει το μέρος του. «Καταστρέφεις το κόμμα εδώ και χρόνια με τη συμπεριφορά σου», φέρεται να του είπε ο Γιάννης Ραγκούσης. Ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε και στον Γιώργο Καραμέρο, εξαιτίας των δημόσιων τοποθετήσεων που έχει κάνει υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. «Οι βουλευτές που εκφραστήκαμε θετικά για τον Τσίπρα αφουγκραζόμαστε ένα κοινωνικό αίτημα στις γειτονιές των εκλογικών μας περιφερειών», απάντησε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής.

Ο Τρύφωνας Αλεξιάδης, που είναι κοντά στον Παύλο Πολάκη ζήτησε να γίνουν δυο διορθώσεις στην τελικά απόφαση και απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο είπε: «προτείνω να βάλεις τίτλο στην απόφαση της Π.Γ. τη φράση που είπες, πως “η πρόταση μας περιλαμβάνει ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ”». Στη γραμμή του Παύλου Πολάκη συντάχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

