Η τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη, το Μαξίμου, ο Δένδιας και ο Δούκας

Πολλαπλά μέτωπα εξακολουθεί να τροφοδοτεί η απόφαση της κυβέρνησης να αλλάξει το καθεστώς για την προστασία, φροντίδα και συντήρηση του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, καθώς όπως κατέστη χθες σαφές, υπάρχουν διαφορετικές «αναγνώσεις» της τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η πρωτοβουλία του Νίκου Δένδια να καλέσει σε συνάντηση τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για το θέμα της καθαριότητας του χώρου δεν έγινε ευχάριστα δεκτή από το Μαξίμου. Στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή δεν υπάρχει σαφής αναφορά στην καθαριότητα, ωστόσο πηγές του Μαξίμου ανέφεραν ότι «στη φροντίδα του μνημείου συμπεριλαμβάνεται και η καθαριότητα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση για την τροπολογία στη Βουλή, είχε αναφέρει ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία «ως έχει σήμερα» για την καθαριότητα στον χώρο «υπεύθυνος είναι ο Δήμος Αθηναίων και ο κ. Δούκας είναι που δεν καθάρισε ποτέ το χώρο γιατί θέλει να κάνει πολιτικό παιχνίδι», για να προσθέσει ότι «εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη αντίληψη για τον χώρο».

Από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε για τις συναντήσεις που είχε χθες ο κ. Δένδιας με τον κ. Δούκα και με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αναφέρεται ότι αντικείμενο «αποτέλεσε ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας ανέφερε στον κ. Δούκα ότι η καθαριότητα είναι ευθύνη του δήμου, με τον δήμαρχο Αθηναίων να απαντά ότι δεν είναι διατεθειμένος να δώσει εντολή στην υπηρεσία καθαριότητας να απομακρύνει τα καντηλάκια γύρω από τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών ή, πολύ περισσότερο, να σβηστούν τα ονόματα.

Σε αυτό το μήκος κύματος, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε σε ανάρτησή του ότι «Συναντήθηκα σήμερα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση», ενώ κατέληξε ευχόμενος «καλή τους τύχη».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θέλησε να κινηθεί θεσμικά και να προσεγγίσει σε ήπιους τόνους το θέμα πριν κινηθεί στην κατεύθυνση της εναλλακτικής, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος για τη μίσθωση εξωτερικών συνεργείων καθαρισμού.

Μετά την ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανήλθε, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι «Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων». Για να συνεχίσει αναφέροντας ότι «Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν “η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση”, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Ωστόσο, οι χθεσινοί χειρισμοί φάνηκε να προκαλούν ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου και να διατηρούν ενεργό ένα μέτωπο που νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε επιδιώξει να κλείσει. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε ότι «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα», ενώ πρόσθεσε σε σχέση με το μνημείο και το τι μέλλει γενέσθαι ότι «βραχυπρόθεσμα και στο εξής, η Αστυνομία με τον επαγγελματισμό που διαθέτει και την αποτελεσματικότητά της, να θωρακίσει, να περιφρουρήσει, να διασφαλίσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης τροπολογίας, που αποτελεί νόμο του Κράτους και μεσομακροπρόθεσμα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αναδείξει, σύμφωνα με τις προτάσεις του και τις ιδέες του, το ιερό αυτό Μνημείο».

