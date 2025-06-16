ΥΠΕΞ για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό Τουρκίας: Επιχειρεί να σφετεριστεί περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας

«Ο χάρτης της Τουρκίας επιχειρεί να σφετεριστεί περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι «η Ελλάδα θα επιμείνει στην πολιτική αρχών που εφαρμόζει και καλεί την Τουρκία να μην προβάλλει μαξιμαλιστικούς ισχυρισμούς»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Τουρκία δημοσιοποίησε σήμερα θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό σε απάντηση του Ελληνικού σχεδιασμού, που ήδη αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η διαφορά είναι ότι ο τουρκικός χάρτης δεν έχει έρεισμα στο διεθνές δίκαιο, καθώς επιχειρεί να σφετεριστεί περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας, και δεν απευθύνεται σε διεθνή οργανισμό που επιβάλλει υποχρέωση ανάρτησης σχετικών χαρτών.

Κατά τούτο, δεν παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα και αποτελεί απλά μια αντανακλαστική αντίδραση κενή περιεχομένου.

Η Ελλάδα θα επιμείνει στην πολιτική αρχών που εφαρμόζει και καλεί την Τουρκία να μην προβάλλει μαξιμαλιστικούς ισχυρισμούς που ο καθένας καταλαβαίνει ότι είναι για εσωτερική χρήση και μόνο.

Η Ελλάδα θα προβεί στις δέουσες ενέργειες σε όλα τα διεθνή φόρα.

