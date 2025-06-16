«Οι σημερινές αποκαλύψεις επιβεβαίωσαν ότι οι ιδιοκτήτες και ιδρυτές της "Ομάδας Αλήθειας", ήταν υπάλληλοι της Νέας Δημοκρατίας το 2015, όταν, σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα, πήραν πάνω τους οριστικά την "Ομάδα Αλήθειας"», τονίζει σε σχόλιο του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Αναφέρει ότι «οι δήθεν ανεξάρτητοι ιδεολόγοι που εργάζονταν στην ελεύθερη αγορά -όπως τους παρουσιάζει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος-, ήταν έμμισθα κομματικά στελέχη». Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «η εκκωφαντική διάψευση επαναφέρει τα ερωτήματα για τη σχέση της Ομάδας Αλήθειας- διαφημιστικών εταιρειών και τη χρηματοδότηση του προπαγανδιστικού της μηχανισμού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.