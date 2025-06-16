Η Τουρκία δημοσιοποίησε τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, περιλαμβάνοντας και περιοχές του Αιγαίου. Η Άγκυρα έκανε λόγο για «επίσημη καταχώριση» και έδωσε στη δημοσιότητα τον χάρτη με τις περιοχές, τις οποίες έχει συμπεριλάβει στον Σχεδιασμό της.

«Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός της Δημοκρατίας της Τουρκίας, που εκπονήθηκε υπό τον συντονισμό της DEHUKAM με τις συνεισφορές όλων των σχετικών ιδρυμάτων και ενδιαφερομένων, κοινοποιήθηκε στο κοινό στις 16 Απριλίου 2025. Μετά την υποβολή του στη ΔΟΕ-UNESCO για επίσημη καταχώριση, ο χάρτης δημοσιεύτηκε τώρα στην πλατφόρμα MSPGlobal και έγινε προσβάσιμος στη διεθνή κοινότητα.

Αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί την επίσημη αναγνώριση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της Τουρκίας και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Τουρκίας για τη βιώσιμη χρήση και διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών της σε παγκόσμιο επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της.

Δείτε τον χάρτη που κοινοποίησε η Τουρκία:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.