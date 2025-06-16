Το 43% των Ελλήνων δεν θα πάει διακοπές φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alco για τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη σε 1.001 άτομα ηλικίας 17 ετών και άνω κατά το διάστημα 10 - 14 Ιουνίου.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν αν η διάρκεια των διακοπών τους θα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη φέτος, πού θα πάνε διακοπές, ενώ ερωτήθηκαν και για τη γνώμη τους για την μονιμότητα στο Δημόσιο, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για το αν ξέρεουν κάποιον που έχει λαδώσει για να βγάλει δίπλωμα οδήγησης.

Πόσοι θα πάνε διακοπές

Το 43% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δε θα πάει διακοπές, το 49% ότι θα πάει και το 8% δεν απάντησε.

Ειδικότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που θα πάνε διακοπές, το συναντάμε στην ηλικιακή ομάδα 17-24 ετών (78%) και το μικρότερο (32%) στην ηλικιακή ομάδα 65+.

Ως σημαντικότερους λόγους που δεν θα πάνε διακοπές, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν πρώτο το κόστος διαμονής και στη συνέχεια την κάλυψη άλλων προτεραιοτήτων.

Το 61% όσων πάνε διακοπές, απάντησε ότι η διάρκειά τους θα είναι η ίδια, το 22% ότι η διάρκεια θα είναι μικρότερη και μόνο το 13% ότι θα είναι μεγαλύτερη.

Το 43% γνωρίζει κάποιον που λάδωσε για το δίπλωμα οδήγησης

Το 43% των ερωτηθέντων γνωρίζει κάποιον που λάδωσε για να βγάλει ή να ανανεώσει το δίπλωμα οδήγησης και το 44% δεν γνωρίζει κάποιον που έχει κάνει κάτι τέτοιο.

Μονιμότητα στο Δημόσιο

Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (49%) πιστεύουν ότι η κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων θα οδηγήσει σε βελτίωση της παραγωγικότητας στο δημόσιο, ενώ το 39% δεν πιστεύει κάτι ανάλογο.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Τέλος, αναφορικά με την τιμωρία όσων εμπλέκονται στις επιδοτήσεις με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η συντριπτική πλειοψηφία (61%) δεν πιστεύει ότι θα υπάρξει τιμωρία, ενώ μόνο το 24% πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.