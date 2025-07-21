Απάντηση στις αντιδράσεις της Άγκυρας για την ίδρυση Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο Πέλαγος έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ξεκαθαρίζοντας ότι η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ υπογραμμίζεται πως τα θαλάσσια πάρκα ιδρύονται με αμιγώς περιβαλλοντικά κριτήρια, σε περιοχές που βρίσκονται υπό ελληνική κυριαρχία, ενώ χαρακτηρίζονται ως ανεδαφικές οι αναφορές της Τουρκίας σε «κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες».

«Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία στην περιοχή αυτή ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ επαναλαμβάνει πως η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στον διάλογο με την Τουρκία, αποκλειστικά για τη μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την ξεκάθαρη θέση ότι η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ελληνική κυριαρχία δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

«Η καθιέρωση των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο Πέλαγος γίνεται με αμιγώς περιβαλλοντικά κριτήρια σε περιοχές ελληνικής κυριαρχίας.

Αναφορές σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες είναι εντελώς ανεδαφικές.

Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία στην περιοχή αυτή ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα.

Η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, με στόχο τη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο χωρών.

Η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ελληνική κυριαρχία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης».

