Με τη δημιουργία των δύο νέων Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων - ενός στο Ιόνιο Πέλαγος και ενός στις Νότιες Κυκλάδες στο Αιγαίο - ξεκίνησε την τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Τα πάρκα αυτά θα είναι από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε τον στόχο της προστασίας του 30% των χωρικών υδάτων μας έως το 2030, πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο», όπως είπε.

«Θα συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση των οικοσυστημάτων, στην αποκατάσταση της ισορροπίας και στη θέσπιση ενός τολμηρού νέου προτύπου για τη θαλάσσια προστασία. Και ίσως το πιο σημαντικό, μέσα σε αυτές τις θαλάσσιες ζώνες θα απαγορευτεί η εξαιρετικά καταστροφική πρακτική του ψαρέματος με μηχανότρατα, ενώ προβλέπονται πρόσθετα μέτρα και περιορισμοί για την αποτελεσματική προστασία των πλέον ευάλωτων οικοτόπων και ειδών», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε λέγοντας:

«Η δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μεμονωμένες προστατευόμενες περιοχές, κυρίως λόγω της ολιστικής οικολογικής, διοικητικής και κοινωνικοοικονομικής προσέγγισης. Σκοπός τους είναι η διατήρηση της μοναδικής βιοποικιλότητας, η προστασία και η αποκατάσταση των οικοτόπων και η προώθηση της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη θαλάσσια φύση».

«Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανακοίνωσή του: "Σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, τους ντόπιους ψαράδες, τους επιστήμονες, αλλά και με διεθνείς εταίρους, θα κάνουμε αυτά τα πάρκα παραδείγματα του τι είναι δυνατό. Κάνοντας αυτό, η Ελλάδα μπορεί να γίνει φωνή της θάλασσας — στην Ευρώπη, αλλά και πέρα από αυτήν. Γιατί όταν προστατεύουμε τον ωκεανό μας, προστατεύουμε το ίδιο μας το μέλλον"».



«Πήγαμε πάνω από τις εκτιμήσεις μας»

«Πήγαμε πάνω από τις εκτιμήσεις, καθώς είχαμε μιλήσει για 22.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και τα δυο πάρκα που ανακοινώθηκαν είναι 25% πάνω, στα 27.500», συνέχισε αργότερα ο κ. Μαρινάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγησαν είναι περιβαλλοντικά και ξεκινήσαμε από το πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητο - ως προς τις Νότιες Κυκλάδες - θαλάσσιο πάρκο. Προτεραιοποίηθηκαν αυτά τα δυο, αλλά πρόκειται για ένα συνεχιζόμενο σχέδιο, το οποίο θα έχει και επόμενα μέρη. Θα ακολουθήσει επόμενη φάση, ενώ υπενθυμίζουμε ότι στο Βόρειο Αιγαίο υπάρχει ήδη το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της Αλοννήσου».

«Η Ελλάδα νομίζω σήμερα κάνει μια εξαιρετικά σημαντική ανακοίνωση από κάθε άποψη. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται συνεπής ο πρωθυπουργός σε όσα δεσμεύεται», κατέληξε.

