Στο πλαίσιο της συνέντευξης του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και τον Στέφανο Διαμαντόπουλο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να πάει σε μια εξεταστική επιτροπή- «ξέπλυμα» των ευθυνών των υπουργών της, θύμισε ότι και στην τραγωδία των Τεμπών, η κυβέρνηση επέλεξε την πρόταση του ΚΚΕ για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για να βγάλει από το κάδρο της έρευνας τον Κ. Καραμανλή σχετικά με τη μη εκτέλεση της σύμβασης 717.

«Ψηφίζω όποια εξεταστική θέλουν, -από όποτε θέλουν-, αρκεί να ψηφίσουν την προανακριτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, γιατί αν δεν υπερψηφιστεί παραγράφεται η έρευνα για τον κ. Βορίδη και αμνηστεύεται ο κ. Αυγενάκης για τα ποινικά αδικήματα που περιγράφονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για πολλοστή φορά η κυβέρνηση δεν επιτρέπει στη δικαιοσύνη να διερευνηθούν οι υπουργοί της. Εμείς δεν δικάζουμε» υπογράμμισε.

«Δεν πρέπει συνεχώς να πετάμε την μπάλα στο βαθύ παρελθόν για να μην την “πληρώσει” κανείς. Κάποια στιγμή θα πρέπει κάποιοι να “πληρώσουν”, όχι τυφλά ούτε σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ήρθε η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή; Ήρθε και αναφέρεται σε συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες. Ας αφήσουμε, λοιπόν, τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Επιπλέον, κατέδειξε τη διγλωσσία της κυβέρνησης σημειώνοντας ότι «όταν επιβάλλεται ένα πρόστιμο που μπορεί να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο, δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να μου απαντά στη διάρκεια της επίκαιρη ερώτησης που του κατέθεσα τον χειμώνα, ότι πρόκειται για … “κάποιες σκιές”! Ο πρωτογενής τομέας θα μπει σε μνημόνιο και θα φέρουν στο χείλος του γκρεμού τους τίμιους κτηνοτρόφους, γιατί τα επιπλέον χρήματα τα έπαιρναν από τα δικαιώματα τους».

Ως προς τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Ανδρουλάκης στηλίτευση τη συμμετοχή των τουρκικών αμυντικών εταιρειών στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της ΕΕ. «Ας έμπαινε μια ρήτρα ότι θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο εταιρείες τρίτων χωρών που δεν απειλούν και δεν αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα κρατών της ΕΕ, γιατί δεν το έκαναν;» αναρωτήθηκε.

«Το υπουργείο Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός λειτουργούν με διαφορά φάσης. Εξωτερική πολιτική με επικοινωνιακά show δεν γίνεται» τόνισε φέρνοντας ως παράδειγμα την κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 4 δισ. προς την Αίγυπτο χωρίς να έχουν τεθεί πρόνοιες από την ελληνική πλευρά είτε για το μεταναστευτικό είτε για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά.

Ερωτηθείς για τις πρόσφατες προκλήσεις των Λίβυων, επέστησε την προσοχή: «Αν δεν κινηθούμε σε ένα στρατηγικό πλαίσιο ώστε οι Ευρωπαίοι να αντιληφθούν τις μεγάλες προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, πολλά θα δούμε».

«Αν δεν ολοκληρωθεί η επένδυση, θα υπάρχει όχι μόνο οικονομική ζημία αλλά και τεράστια γεωπολιτική ζημιά. Δεν βλέπω κανένα άγχος από τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη να ολοκληρωθεί η επένδυση, και αυτό με προβληματίζει πολύ» τόνισε ως προς την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου ανοικτά της Κάσου και το νεφελώδες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου καλώντας τον Πρωθυπουργό να πάρει θέση.

Σχετικά με το μεταναστευτικό, ανέφερε ότι «το ισχυρότερο μήνυμα σε έναν οικονομικό μετανάστη που έρχεται παράνομα στην Κρήτη, είναι ότι θα επιστρέψεις γρήγορα στην πατρίδα σου. Εμείς προτείνουμε επιτάχυνση, ενώ η κυβέρνηση με την αναστολή του ασύλου, αναστέλλει την εξέταση ασύλου, αναστέλλει την απόρριψη και αναστέλλει τον επαναπατρισμό τους».

Μάλιστα σχολίασε προχθεσινές δηλώσεις των υπουργών Πλεύρη και Γεωργιάδη που πανηγύριζαν την Παρασκευή ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης τάχα «μηδένισε» τις μεταναστευτικές ροές, ενώ το Σαββατοκύριακο έφτασαν εκατοντάδες άνθρωποι στο νησί.

Επίσης, σημείωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχουν προσφυγικό προφίλ αλλά αντίθετα είναι από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές, χώρες με τις οποίες έχουμε διμερείς συμφωνίες.

Παράλληλα, ως προς το πολιτικό διακύβευμα, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε: «Όσο γρηγορότερα φύγει η Νέα Δημοκρατία, τόσο καλύτερα», και υπογράμμισε ότι «τo ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί αυτή τη στιγμή να ανοίξει τον δρόμο για πολιτική αλλαγή. Είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα για να κυβερνήσει τον τόπο. Στη ΔΕΘ θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας».

«Εμπιστοσύνη σε μένα και στην προσπάθεια που κάνουμε, σημαίνει μηδενική ανοχή στη διαφθορά» σημείωσε.

Αναφερόμενος, τέλος, στη διαμαρτυρία των δημάρχων Νεάπολης-Συκεών και Θέρμης για την οικονομική στήριξη των δημοτικών παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε:

«Απαιτούνται δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες, πρέπει μια οικογένεια να ξέρει ότι θα έχει πρόσβαση σε δωρεάν παιδικό σταθμό ή σε ΚΔΑΠ για να την θωρακίσουμε απέναντι στην ακρίβεια και το υψηλό κόστος διαβίωσης».

Πηγή: skai.gr

