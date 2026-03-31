Η Πέτη Πέρκα νέα πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς

Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε πως ορίζει πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας την βουλευτή Φλώρινας, Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

«Η κ. Πέρκα, με μακρά πολιτική εμπειρία, αναλαμβάνει την ευθύνη της αντιπολιτευτικής παρουσίας της Νέας Αριστεράς, συνεχίζοντας το έργο του πρώην προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτή Μεσσηνίας, Αλέξη Χαρίτση. Η Νέα Αριστερά ενισχύει τη συλλογική της λειτουργία και την πολιτική της παρέμβαση, με στόχο μια ισχυρή, μαχητική και αξιόπιστη αντιπολίτευση, πάντα στην υπηρεσία της κοινωνίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

